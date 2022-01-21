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Рынок криптовалют потерял $150 млрд после заявлений ЦБ России о запрете майнинга

Цей матеріал також доступний українською
21.01.2022, 11:47
Рынок криптовалют потерял $150 млрд после заявлений ЦБ России о запрете майнинга - Фото
Фото: depositphotos.com

Капитализация рынка криптовалют сократилась за сутки на $147 млрд после публикации Центробанка РФ доклада о рисках распространения криптовалют. Об этом пишет CNBC.  

Bitcoin потерял в цене около 8% за последние 24 часа и торговался на уровне $38 600 на утро пятницы. С пика в ноябре Bitcoin потерял уже 40% стоимости. Ethereum подешевел более чем на 9% — до $2853.  

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Накануне ЦБ РФ предложил запретить использование и добычу криптовалют на территории России, утверждая, что цифровая валюта представляет риск для "финансовой стабильности и суверенитета денежно-кредитной политики". 

Россия входит в тройку лидеров по майнингу криптовалют. 

По мнению опрошенных CNBC аналитиков, доклад ЦБ РФ свидетельствует об усилении контроля рынка криптовалют со стороны регулирующих органов, что ухудшает перспективы виртуальных валют и может привести к затяжному спаду на данном рынке. 

Среди других причин текущего резкого спада на крипторынке аналитики называют падение стоимости акций на Нью-Йоркской бирже: индекс Nasdaq упал почти на 5% на этой неделе и на 9,5% с начала года, S&P 500 падает уже третью неделю подряд.   

Динамика Bitcoin в текущем году практически идентична колебаниям американского фондового индекса Nasdaq, в составе которого преобладают акции технологических компаний, отмечают в CNBC. 

Рынок криптовалют потерял $150 млрд после заявлений ЦБ России о запрете майнинга

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Роман Брыль
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