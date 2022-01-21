Рынок криптовалют потерял $150 млрд после заявлений ЦБ России о запрете майнинга

Капитализация рынка криптовалют сократилась за сутки на $147 млрд после публикации Центробанка РФ доклада о рисках распространения криптовалют. Об этом пишет CNBC.

Bitcoin потерял в цене около 8% за последние 24 часа и торговался на уровне $38 600 на утро пятницы. С пика в ноябре Bitcoin потерял уже 40% стоимости. Ethereum подешевел более чем на 9% — до $2853. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Накануне ЦБ РФ предложил запретить использование и добычу криптовалют на территории России, утверждая, что цифровая валюта представляет риск для "финансовой стабильности и суверенитета денежно-кредитной политики".

Россия входит в тройку лидеров по майнингу криптовалют.

По мнению опрошенных CNBC аналитиков, доклад ЦБ РФ свидетельствует об усилении контроля рынка криптовалют со стороны регулирующих органов, что ухудшает перспективы виртуальных валют и может привести к затяжному спаду на данном рынке.

Среди других причин текущего резкого спада на крипторынке аналитики называют падение стоимости акций на Нью-Йоркской бирже: индекс Nasdaq упал почти на 5% на этой неделе и на 9,5% с начала года, S&P 500 падает уже третью неделю подряд.

Динамика Bitcoin в текущем году практически идентична колебаниям американского фондового индекса Nasdaq, в составе которого преобладают акции технологических компаний, отмечают в CNBC.

В ночь на 4 декабря 2021 года произошло падение рынка криптовалюты на 22%. В ходе сессии биткоин упал до $41 967,5.

Роман Брыль

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