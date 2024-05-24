"Рынок рисковый". Криптобиржа Kuna перестала развиваться в Украине, может уйти с рынка

Криптобизнесмен Михаил Чобанян отказался от развития бизнеса в Украине и не исключает, что его биржа вообще уйдет из страны

Михаил Чобанян (Фото: kuna.ua)

Украинская криптовалютная биржа Kuna изучает вариант продажи своего локального бизнеса и провела первые переговоры с потенциальными инвесторами. Об этом рассказал основатель биржи Михаил Чобанян в интервью Mind.ua.

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На такой шаг биржа решила пойти из-за высоких рисков на локальном рынке. В Украине нет действующего регулирования криптовалют, а из-за ограничений НБУ у профильных компаний исчезла возможность легально работать с гривневыми карточками.

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"После проведения повторного анализа рынка мы решили не запускать в Украине нашу B2B криптоэквайринговую платформу KUNA Pay. Украинский рынок сейчас очень рисковый, много неопределенности, в дополнение к этому есть ограничения от НБУ. Поэтому мы приняли решение, что развивать бизнес на украинском рынке не будем вообще", – сказал Чобанян.

Сейчас компания рассматривает четыре варианта:

→ полный выход с украинского рынка;

→ продажа дочерней компании;

→ гибридное партнерство;

→ интеграция в какой-то банк.

Ведутся переговоры по отдельным предложениям, но пока без существенных результатов, сказал Чобанян.

Kuna планирует сосредоточиться на рынке Евросоюза, хоть и продолжает обслуживать большое количество украинских клиентов.