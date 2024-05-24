"Рынок рисковый". Криптобиржа Kuna перестала развиваться в Украине, может уйти с рынка
Украинская криптовалютная биржа Kuna изучает вариант продажи своего локального бизнеса и провела первые переговоры с потенциальными инвесторами. Об этом рассказал основатель биржи Михаил Чобанян в интервью Mind.ua.
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На такой шаг биржа решила пойти из-за высоких рисков на локальном рынке. В Украине нет действующего регулирования криптовалют, а из-за ограничений НБУ у профильных компаний исчезла возможность легально работать с гривневыми карточками.
"После проведения повторного анализа рынка мы решили не запускать в Украине нашу B2B криптоэквайринговую платформу KUNA Pay. Украинский рынок сейчас очень рисковый, много неопределенности, в дополнение к этому есть ограничения от НБУ. Поэтому мы приняли решение, что развивать бизнес на украинском рынке не будем вообще", – сказал Чобанян.
Сейчас компания рассматривает четыре варианта:
→ полный выход с украинского рынка;
→ продажа дочерней компании;
→ гибридное партнерство;
→ интеграция в какой-то банк.
Ведутся переговоры по отдельным предложениям, но пока без существенных результатов, сказал Чобанян.
Kuna планирует сосредоточиться на рынке Евросоюза, хоть и продолжает обслуживать большое количество украинских клиентов.
- Закон №2074-IX "О виртуальных активах" Верховная Рада приняла еще в феврале 2022 года, а президент подписал его в марте. Закон еще не начал функционировать, а полноценной легализации рынка цифровых валют не произошло. Для вступления закона в силу нужно было внести изменения в Налоговый кодекс, чего парламент не сделал.
- Сейчас идет работа над обновленным законопроектом о виртуальных активах. Регулировка в Украине, которая распространится и на криптоотрасль, будет построена на европейских нормах MiCA.