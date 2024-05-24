"Ринок ризиковий". Криптобіржа Kuna припинила розвиватися в Україні, може піти з ринку

Криптобізнесмен Михайло Чобанян відмовився від розвитку бізнесу в Україні й не виключає, що його біржа взагалі піде з країни

Михайло Чобанян (Фото: kuna.ua)

Українська криптовалютна біржа Kuna вивчає варіант продажу свого локального бізнесу й провела перші переговори з потенційними інвесторами. Про це розказав засновник біржі Михайло Чобанян в інтерв'ю Mind.ua.

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На такий крок біржа вирішила піти через високі ризики на локальному ринку. В Україні немає чинного регулювання криптовалют, а через обмеження НБУ у профільних компаній зникла можливість легально працювати з гривневими картками.

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"Після проведення повторного аналізу ринку ми вирішили не запускати в Україні нашу B2B криптоеквайрингову платформу KUNA Pay. Український ринок зараз є дуже ризикованим, багато невизначеності, додатково до цього присутні обмеження від НБУ. Тож ми ухвалили рішення, що розвивати бізнес на українському ринку не будемо взагалі", – сказав Чобанян.

Зараз компанія розглядає чотири варіанти:

→ повний вихід з українського ринку;

→ продаж дочірньої компанії;

→ гібридне партнерство;

→ інтеграція до якогось банку.

Ведуться переговори щодо окремих пропозицій, але поки що без суттєвих результатів, сказав Чобанян.

Kuna планує зосередитися на ринку Євросоюзу, хоч і продовжує обслуговувати велику кількість українських клієнтів.