"Ринок ризиковий". Криптобіржа Kuna припинила розвиватися в Україні, може піти з ринку
Українська криптовалютна біржа Kuna вивчає варіант продажу свого локального бізнесу й провела перші переговори з потенційними інвесторами. Про це розказав засновник біржі Михайло Чобанян в інтерв'ю Mind.ua.
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На такий крок біржа вирішила піти через високі ризики на локальному ринку. В Україні немає чинного регулювання криптовалют, а через обмеження НБУ у профільних компаній зникла можливість легально працювати з гривневими картками.
"Після проведення повторного аналізу ринку ми вирішили не запускати в Україні нашу B2B криптоеквайрингову платформу KUNA Pay. Український ринок зараз є дуже ризикованим, багато невизначеності, додатково до цього присутні обмеження від НБУ. Тож ми ухвалили рішення, що розвивати бізнес на українському ринку не будемо взагалі", – сказав Чобанян.
Зараз компанія розглядає чотири варіанти:
→ повний вихід з українського ринку;
→ продаж дочірньої компанії;
→ гібридне партнерство;
→ інтеграція до якогось банку.
Ведуться переговори щодо окремих пропозицій, але поки що без суттєвих результатів, сказав Чобанян.
Kuna планує зосередитися на ринку Євросоюзу, хоч і продовжує обслуговувати велику кількість українських клієнтів.
- Закон №2074-IX "Про віртуальні активи" Верховна Рада ухвалила ще у лютому 2022 року, а президент підписав його у березні. Закон досі не почав функціонувати, а повноцінної легалізації ринку цифрових валют не відбулося. Для набуття чинності закону потрібно було внести зміни до Податкового кодексу, чого парламент не зробив.
- Зараз триває робота над оновленим законопроєктом про віртуальні активи. Регулювання в Україні, що розповсюдиться і на криптогалузь, буде побудоване на європейських нормах MiCA.