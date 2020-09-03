Швейцарский кантон Цуг разрешил платить налоги криптовалютой

Администрация швейцарского кантона Цуг разрешила компаниям и частным лицам платить налоги криптовалютой, в частности биткоином и этером. Об этом пишет местное издание Crypto Valley Journal.

До конца года оплата налогов в криптовалюте буде носить тестовых характер. С 2021 года данная опция будет действовать на постоянной основе.

Биткоинами и этером можно оплатить налоговые платежи, эквивалентные сумме в 100 000 франков. Оплата будет проводится при помощи QR-кода, который администрация вышлет на электронную почту налогоплательщика.

В Кантоне Цуг расположена так называемая Криптодолина, где открыли офисы около 800 компаний, работающих на рынке криптовалют.

В 2016 году совет Цуга принял решение стать первой госадминистрацией, кто станет принимать криптовалюту в качестве средства оплаты. Первые платежи были ограничены эквивалентом 200 франков.

В мае 2020 года администрация Цуг объявила, что окажет финансовую поддержку криптовалютным стартапам, которые находятся на грани банкротства в связи с пандемией COVID-19.

В кантоне Цуг самые низкие ставки налогов (средняя ставка 23%) по сравнению с другими швейцарскими кантонами.

В октябре 2017 года в Ирландии разрешили рассчитываться криптоватой за пиво.

В ноябре 2018 года в штате Огайо компаниям разрешили платить налоги криптовалютой.

В январе 2020 года PornHub разрешил платить порноактерам криптовалютой.

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Роман Брыль

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