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Созданная украинцем криптовалюта стала первой большой жертвой краха биржи FTX

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2022, 13:32
Созданная украинцем криптовалюта стала первой большой жертвой краха биржи FTX - Фото
Фото: depositphotos.com

Криптовалюта Solana стала первой большой жертвой неожиданного краха криптобиржи FTX Сэма Бенкмана-Фрида, пишет Reuters.

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С 2 ноября, когда началось падение FTX, токен SOL подешевел на 53,8%. За это же время ether упал примерно на 20%, а биткоин – на 19%.

Причиной такого обвала Solana стало то, что FTX и родственная ею фирма Alameda Research, скорее всего, выбросили на рынок большое количество монет, пытаясь удержаться на плаву.

Компания-разработчик Solana Labs не держала никаких активов на FTX и имела достаточно финансовых резервов примерно на 30 месяцев, заявил в Twitter ее соучредитель Анатолий Яковенко.

Яковенко родился в Украине, но эмигрировал в США с родителями еще ребенком. Придуманный им блокчейн Solana ранее называли "убийцей Ethereum" из-за более низкой комиссии, более высокой скорости операций и лучшего потенциала для масштабирования.

Сейчас Solana стоит менее $15. Это на 95% меньше, чем на историческом пике в ноябре 2021 года, когда за одну монету давали около $260. За последние две недели рыночная капитализация SOL сократилась с $11,6 млрд до $5,1 млрд.

Но крах FTX задел не только Solana. Пострадал весь рынок криптовалют, который из-за ее банкротства потерял более $190 млрд.

Читайте также: Конфликт и крах криптогигантов: как одно личное оскорбление могло обрушить рынок криптовалют

Андрій Водяний
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криптовалюта Solana FTX
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