S&P ухудшило оценку надежности самого популярного стейблкоина до самого низкого уровня
Рейтинговое агентство S&P Global Ratings 26 ноября понизило оценку надежности стейблкоина USDT от компании Tether с четвертого уровня (constrained) до пятого (weak), что соответствует самой низкой надежности. Об этом сообщается на сайте агентства.
USDT – самый большой и старый стейблкоин в обращении, привязан к доллару США. Ухудшение оценки означает, что S&P сомневается в способности токена удерживать эту привязку.
В S&P объяснили, что ухудшение оценки связано с увеличением доли рисковых активов в резервах USDT, прежде всего биткоина. "Падение цены биткоина вместе с уменьшением стоимости других рисковых активов может уменьшить покрытие резервов и сделать USDT недообеспеченным", – предупредило агентство.
Оно указывает, что это не единственное слабое место USDT. Среди них – ограниченная прозрачность управления резервами и отношение к риску, отсутствие надежной регуляторной базы и разграничения активов, а также ограничения по первичному выкупу USDT.
- Украина – один из мировых лидеров по уровню использования криптовалют. По данным Global Crypto Adoption Index 2024 от Chainalysis, она уступает лишь Индии, Нигерии, Индонезии, США и Вьетнаму.
