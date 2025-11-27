S&P ухудшило оценку надежности самого популярного стейблкоина до самого низкого уровня

Падение цены биткоина может сделать USDT недообеспеченным, считает одно из ведущих рейтинговых агентств мира

Фото: depositphotos.com

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings 26 ноября понизило оценку надежности стейблкоина USDT от компании Tether с четвертого уровня (constrained) до пятого (weak), что соответствует самой низкой надежности. Об этом сообщается на сайте агентства.

USDT – самый большой и старый стейблкоин в обращении, привязан к доллару США. Ухудшение оценки означает, что S&P сомневается в способности токена удерживать эту привязку.

В S&P объяснили, что ухудшение оценки связано с увеличением доли рисковых активов в резервах USDT, прежде всего биткоина. "Падение цены биткоина вместе с уменьшением стоимости других рисковых активов может уменьшить покрытие резервов и сделать USDT недообеспеченным", – предупредило агентство.

Оно указывает, что это не единственное слабое место USDT. Среди них – ограниченная прозрачность управления резервами и отношение к риску, отсутствие надежной регуляторной базы и разграничения активов, а также ограничения по первичному выкупу USDT.