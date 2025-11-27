S&P погіршило оцінку надійності найпопулярнішого стейблкоїна до найнижчого рівня

Фото: depositphotos.com

Рейтингове агентство S&P Global Ratings 26 листопада знизило оцінку надійності стейблкоїна USDT від компанії Tether з четвертого рівня (constrained) до п'ятого (weak), що відповідає найнижчій надійності. Про це повідомляється на сайті агентства.

USDT – найбільший і найстаріший стейблкоїн в обігу, прив'язаний до долара США. Погіршення оцінки означає, що S&P сумнівається у здатності токена утримувати цю прив'язку.

У S&P пояснили, що погіршення оцінки пов'язане зі збільшенням частки ризикових активів у резервах USDT, насамперед біткоїна. "Падіння ціни біткоїна разом зі зменшенням вартості інших ризикових активів може зменшити покриття резервів і зробити USDT недозабезпеченим", – попередило агентство.

Воно вказує, що це не єдине слабке місце USDT. Серед них – обмежена прозорість управління резервами та ставлення до ризику, відсутність надійної регуляторної бази та розмежування активів, а також обмеження щодо первинного викупу USDT.