США готовят крупнейшую конфискацию биткоинов в истории: речь идет о $15 миллиардах
Министерство юстиции США сообщило во вторник об изъятии 127 271 биткоина на сумму около $15 миллиардов, полученных, вероятно, преступным путем. Это будет самая большая конфискация в истории ведомства, говорится на сайте Минюста США.
По версии следствия, эти средства – доходы от масштабного инвестиционного мошенничества с криптовалютой.
Биткоины были изъяты по делу против Чен Чжи (он же Винсент), основателя камбоджийского конгломерата Prince Holding Group.
Ему инкриминируют создание сети лагерей, где людей против их воли заставляли участвовать в мошеннических схемах инвестирования в криптовалюту. Жертвами были люди по всему миру, в том числе и Соединенных Штатах, которые потеряли миллиарды долларов.
По данным следствия, преступная группа использовала сложные техники отмывания полученной криптовалюты, когда крупные суммы биткоинов разбивались на десятки адресов, а затем снова консолидировались, чтобы скрыть происхождение. Часть украденных денег держалась на биржах или конвертировалась в фиатную валюту, но значительная сумма – более 127 000 биткоинов – хранилась в личных кошельках подозреваемого.
США подали гражданский иск об официальной конфискации этих активов.
Главный обвиняемый в настоящее время находится на свободе. В случае признания вины ему грозит до 40 лет лишения свободы.
- В 2022 году правоохранительные органы США нашли и конфисковали более 94 000 биткоинов, которые в 2016 году украли у криптовалютной биржи Bitfinex.
