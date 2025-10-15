США готують найбільшу конфіскацію біткоїнів в історії: йдеться про $15 мільярдів
Міністерство юстиції США повідомило у вівторок про вилучення 127 271 біткоїна на суму близько $15 мільярдів, ймовірно, отриманих злочинним шляхом. Це буде найбільша конфіскація в історії відомства, йдеться на сайті Мін'юсту США.
За версією слідства, ці кошти – прибутки від масштабного інвестиційного шахрайства з криптовалютою.
Біткоїни були вилучені у справі проти Чен Чжі (він же Вінсент), засновника камбоджійського конгломерату Prince Holding Group.
Йому інкримінують створення мережі таборів, де людей проти їхньої волі змушували брати участь у шахрайських схемах інвестування в криптовалюту. Жертвами були люди по всьому світу, зокрема й Сполучених Штатах, які втратили мільярди доларів.
За даними слідства, злочинна група використовувала складні техніки відмивання отриманої криптовалюти, коли великі суми біткоїнів розбивалися на десятки адрес, а потім знову консолідувалися, щоб приховати походження. Частина вкрадених грошей трималася на біржах або конвертувалася у фіатну валюту, але значна сума – понад 127 000 біткоїнів – зберігалася в особистих гаманцях підозрюваного.
США подали цивільний позов про офіційну конфіскацію цих активів.
Головний обвинувачений на цей час перебуває на волі. У разі визнання вини йому загрожує до 40 років позбавлення волі.
- У 2022 році правоохоронні органи США знайшли та конфіскували понад 94 000 біткоїнів, які у 2016 році вкрали у криптовалютної біржи Bitfinex.
