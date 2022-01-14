Tesla запустила продажу аксессуаров за "мемную" криптовалюту Dogecoin
14.01.2022, 17:33
Фото: depositphotos.com
Производитель электромобилей Tesla начал продажу аксессуаров со своей символикой за криптовалюту Dogecoin, сообщил у себя в Twitter основатель компании Илон Маск.
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В частности, в магазине на сайте Tesla за криптовалюту можно приобрести пряжку для ремня с символикой компании за 835 Dogecoin, свисток в форме внедорожника Cybertruck за 300 Dogecoin и электроквадроцикл для детей -12 020 Dogecoin.
На фоне открытие продаж аксессуаров Tesla, Dogecoin вырос более чем на 10%, свидетельствуют данные CoinDesk.
Dogecoin был создан в 2014 году как пародия на популярный интернет-мем "doge", в котором использовалось изображение собаки сиба-ину. И хотя зарождалась эта криптовалюта как шутка, сейчас ее рыночная стоимость составляет около $25,7 млрд.
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- Илон Маск, у которого более 66 млн подписчиков в Twitter, в 2021 году активно провоцировал рост Dogecoin своими упоминаниями в соцсетях: в декабре он упомянул монету в Твиттере и тот сразу же вырос на 20%, потом он проделал то же самое в начале февраля и еще раз в середине того же месяца, когда сказал, что купил немного Dogecoin для своего годовалого сына. С начала 2021 года токен подорожал более чем в 30 раз.
- В декабре 2021 года Tesla сообщила, что планирует продавать товары за "мемную" криптовалюту Dogecoin. После этого котировки криптовалюты подорожали более чем на 25%.
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