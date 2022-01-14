Tesla запустила продажу аксессуаров за "мемную" криптовалюту Dogecoin

Производитель электромобилей Tesla начал продажу аксессуаров со своей символикой за криптовалюту Dogecoin, сообщил у себя в Twitter основатель компании Илон Маск.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

В частности, в магазине на сайте Tesla за криптовалюту можно приобрести пряжку для ремня с символикой компании за 835 Dogecoin, свисток в форме внедорожника Cybertruck за 300 Dogecoin и электроквадроцикл для детей -12 020 Dogecoin.

На фоне открытие продаж аксессуаров Tesla, Dogecoin вырос более чем на 10%, свидетельствуют данные CoinDesk.

Dogecoin был создан в 2014 году как пародия на популярный интернет-мем "doge", в котором использовалось изображение собаки сиба-ину. И хотя зарождалась эта криптовалюта как шутка, сейчас ее рыночная стоимость составляет около $25,7 млрд.

Читайте также

Наталия Фреик

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.