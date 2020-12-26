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Цена биткоина достигла нового исторического максимума

26.12.2020, 16:08
Цена биткоина достигла нового исторического максимума - Фото
Фото: depositphotos.com

Цена биткоина установила новый исторический максимум – $25 005. Об этом свидетельствуют данные торговой платформы Coindesk.

К середине дня, 26 декабря, цена опустилась – до $24 920.

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Прошлый исторический максиму цены криптовалюты в $24 000 был зафиксирован 20 декабря. Отметку в $20 000 биткоин преодолел 16 декабря.

По данным инвестиционного банка Morgan Stanley рост стоимости биткоина связан с масштабными вливаниями средств центробанков, прежде всего Федеральной Резервной Системы США, в национальные экономики. Также на увеличение цены криптовалюты влияют обнадеживающие новости об успехе вакцинации от COVID-19.

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Роман Брыль
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