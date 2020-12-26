Цена биткоина достигла нового исторического максимума

Цена биткоина установила новый исторический максимум – $25 005. Об этом свидетельствуют данные торговой платформы Coindesk.

К середине дня, 26 декабря, цена опустилась – до $24 920.

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Прошлый исторический максиму цены криптовалюты в $24 000 был зафиксирован 20 декабря. Отметку в $20 000 биткоин преодолел 16 декабря.

По данным инвестиционного банка Morgan Stanley рост стоимости биткоина связан с масштабными вливаниями средств центробанков, прежде всего Федеральной Резервной Системы США, в национальные экономики. Также на увеличение цены криптовалюты влияют обнадеживающие новости об успехе вакцинации от COVID-19.

16 декабря 2020 года курс самой популярной криптовалюты в мире Bitcoin превысил $20 000.

19 декабря средняя рыночная стоимость Bitcoin пересекла отметку в $23 000.

20 декабря цена криптовалюты Bitcoin превысила отметку $24 000, тем самым обновив исторический максимум.

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Роман Брыль

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