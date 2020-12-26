Цена биткоина достигла нового исторического максимума
26.12.2020, 16:08
Фото: depositphotos.com
Цена биткоина установила новый исторический максимум – $25 005. Об этом свидетельствуют данные торговой платформы Coindesk.
К середине дня, 26 декабря, цена опустилась – до $24 920.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости
Прошлый исторический максиму цены криптовалюты в $24 000 был зафиксирован 20 декабря. Отметку в $20 000 биткоин преодолел 16 декабря.
По данным инвестиционного банка Morgan Stanley рост стоимости биткоина связан с масштабными вливаниями средств центробанков, прежде всего Федеральной Резервной Системы США, в национальные экономики. Также на увеличение цены криптовалюты влияют обнадеживающие новости об успехе вакцинации от COVID-19.
- 16 декабря 2020 года курс самой популярной криптовалюты в мире Bitcoin превысил $20 000.
- 19 декабря средняя рыночная стоимость Bitcoin пересекла отметку в $23 000.
- 20 декабря цена криптовалюты Bitcoin превысила отметку $24 000, тем самым обновив исторический максимум.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВакансииБольше вакансий
Методолог 1С
Киев • Sport Life
Операційний менеджер
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1СРазместить вакансию
Киев • Sport Life
Последние новости
Комментарии