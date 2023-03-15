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В Signature Bank назвали его закрытие сигналом против криптовалют. Регулятор это отрицает

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2023, 12:19
В Signature Bank назвали его закрытие сигналом против криптовалют. Регулятор это отрицает - Фото
Фото: EPA

Член правления Signature Bank и бывший конгрессмен США Барни Фрэнк предполагает, что закрытие банка было антикриптовалютным сигналом. Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) такое обвинение отвергает, пишет Reuters.

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"Думаю, случившееся частично объясняется тем, что регуляторы хотели послать очень сильный антикриптовалютный сигнал. Мы стали показательным примером, потому что по основным показателям неплатежеспособности не было", – сказал он в понедельник в эфире телеканала CNBC.

Он считает, что банк мог решить свои проблемы без вмешательства регулятора.

В NYDFS ответили, что решение закрыть Signature Bank не имеет ничего общего с криптовалютой и было связано с системными рисками после крушения Silicon Valley Bank.

"Signature был традиционным коммерческим банком с широким спектром деятельности и клиентов", – заявил представитель регулятора.

По информации Bloomberg, Министерство юстиции США также расследует деятельность Signature Bank. Правоохранители считают, что организация якобы не принимала достаточных мер по противодействию отмыванию денег.

По словам источников агентства, деятельностью банка интересуется и Комиссия по ценным бумагам и биржам США.

  • Signature был одним из трех банков, обанкротившихся в США на прошлой неделе. Он был тесно связан с криптовалютной индустрией.
  • В сентябре 2022 года почти четвертая часть его депозитов была связана с криптовалютным сектором, но в декабре банк сообщал о планах сократить их объем на $8 млрд.
Андрій Водяний
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США криптовалюта Signature Bank
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