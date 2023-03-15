Крах Silicon Valley Bank: Минюст США и Комиссия по ценным бумагам взялись за расследование
Министерство юстиции США и Комиссия по ценным бумагам и биржам начали расследование краха Silicon Valley Bank (SVB), пишут The New York Times, The Wall Street Journal и The Washington Post со ссылкой на собственные источники.
Пока расследование находится на ранней стадии, а регуляторы исследуют продажу акций, которую совершили сотрудники SVB Financial за несколько дней до краха банка. Что, по словам источников, принесло продавцам миллионы долларов.
Расследование касается действий топ-менеджеров SVB, которые продавали акции в соответствии с предыдущими планами продаж, установленными для того, чтобы не нарушать закон об использовании инсайдерской информации.
Пока не известно, есть ли нарушения в действиях топ-менеджеров, но некоторые политики требуют вернуть деньги, полученные от продажи акций.
- 10 марта калифорнийский регулятор закрыл Silicon Valley Bank. Его банкротство стало крупнейшим во времена финансового кризиса 2008 года.
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