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Крах Silicon Valley Bank: Минюст США и Комиссия по ценным бумагам взялись за расследование

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2023, 11:49
Крах Silicon Valley Bank: Минюст США и Комиссия по ценным бумагам взялись за расследование - Фото
Фото: depositphotos.com

Министерство юстиции США и Комиссия по ценным бумагам и биржам начали расследование краха Silicon Valley Bank (SVB), пишут The New York Times, The Wall Street Journal и The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

Пока расследование находится на ранней стадии, а регуляторы исследуют продажу акций, которую совершили сотрудники SVB Financial за несколько дней до краха банка. Что, по словам источников, принесло продавцам миллионы долларов.

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Расследование касается действий топ-менеджеров SVB, которые продавали акции в соответствии с предыдущими планами продаж, установленными для того, чтобы не нарушать закон об использовании инсайдерской информации.

Пока не известно, есть ли нарушения в действиях топ-менеджеров, но некоторые политики требуют вернуть деньги, полученные от продажи акций.

Наталія Софієнко
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