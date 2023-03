Крах Silicon Valley Bank: Минюст США и Комиссия по ценным бумагам взялись за расследование

Министерство юстиции США и Комиссия по ценным бумагам и биржам начали расследование краха Silicon Valley Bank (SVB), пишут The New York Times, The Wall Street Journal и The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

Пока расследование находится на ранней стадии, а регуляторы исследуют продажу акций, которую совершили сотрудники SVB Financial за несколько дней до краха банка. Что, по словам источников, принесло продавцам миллионы долларов.

Расследование касается действий топ-менеджеров SVB, которые продавали акции в соответствии с предыдущими планами продаж, установленными для того, чтобы не нарушать закон об использовании инсайдерской информации.

Пока не известно, есть ли нарушения в действиях топ-менеджеров, но некоторые политики требуют вернуть деньги, полученные от продажи акций.

Наталія Софієнко

