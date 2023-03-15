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Moody's ухудшает прогноз для банковской системы США: перспективы становятся негативными

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15.03.2023, 11:25
Moody's ухудшает прогноз для банковской системы США: перспективы становятся негативными - Фото
Фото: ЕРА

Международное рейтинговое агентство Moody's снизило свой прогноз для всей банковской системы США со стабильного на негативный. Это сообщает CNBC, ссылаясь на доклад агентства.

Снижение прогноза связано с быстрым ухудшением операционной среды банков, в частности после оттока депозитов из Silicon Valley Bank (SVB), Silvergate Bank и Signature Bank (SNY), а также банкротства SVB и SNY.

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Moody's считает, что снижение доверия инвесторов отражается на рисках управления активами американских банков, увеличивающихся под влиянием повышения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС). Агентство отмечает, что риски остаются, несмотря на обещания правительства выплатить компенсации клиентам обанкротившихся банков.

По данным Moody's, американские банки сталкиваются с резким избытком депозитов из-за возникшего в результате пандемии COVID-19 фискального стимулирования, а также низких ставок. Некоторые банки вложили эти депозиты в ценные бумаги с фиксированным доходом, которые потеряли цену после повышения ставок ФРС, что привело к значительным убыткам.

Moody's ожидает, что давление на денежно-кредитную политику США продолжится, пока инфляция не вернется в целевой диапазон ФРС.

Наталія Софієнко
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Moody's банковская система США
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