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Вторая по величине криптовалюта Ethereum может вырасти в семь раз – Bloomberg

21.01.2021, 09:33
Вторая по величине криптовалюта Ethereum может вырасти в семь раз – Bloomberg - Фото
Ethereum (Фото: ЕРА)

Вторая по величине криптовалюта Ethereum, может вырасти более чем в семь раз до $10 500 после достижения рекорда на этой неделе. Такой прогноз сделал стратег Fundstrat Global Advisors LLC Дэвид Грайдер, пишет Bloomberg.

Прогноз частично основан на популярности связанного с ним блокчейна для так называемых децентрализованных финансовых приложений (DeFi).

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Ethereum, по словам аналитика, также добился прогресса в обновлении сети, которое позволит обрабатывать такое же количество транзакций, что и Mastercard Inc. и Visa Inc.

"Ethereum – лучший способ инвестирования в криптовалюту с учетом соотношения риска и вознаграждения", – считает Грайдер.

Децентрализованное финансирование, или DeFi, позволяет людям делать такие вещи, как ссуды или заимствования средств, без необходимости в традиционных посредниках, таких как банки. Многие приложения DeFi запускаются на блокчейне Ethereum.

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Вторая по величине цифровая монета выросла более чем в пять раз в прошлом году. Сторонники полагают, что цифровые монеты как класс активов созревают, в то время как противники говорят, что они по-прежнему подвержены безудержным спекуляциям и значительной волатильности.

Во вторник, 19 января, Ethereum торговался на уровне $1440 – это исторический рекорд.

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Наталия Софиенко
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