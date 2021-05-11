Запасы второй по величине криптовалюты снизились до двухлетнего минимума
На криптобиржах хранится 13,3 млн цифровых монет второй по величине криптовалюты Ethereum стоимостью $53 млрд по текущему курсу. Об этом сообщает аналитическая компания Glassnode.
Число монет снизилось до минимума с июня 2019 года.
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По оценке аналитиков, объем альткоина на централизованных площадках снизился на 30% за последние девять месяцев.
В Glassnode отметили, что это связано с тем, что в апреле долгосрочные инвесторы переключили свое внимание с биткоина на Ethereum. Аналитики выяснили, что держатели биткоина начали возвращать на биржи свои монеты, которые они выводили несколько лет назад.
По состоянию на 12:45 по Киеву по данным CoinGecko Ethereum стоит $3974, капитализация составляет $458 млрд. За год криптовалюта выросла на 325%. Она уступает только Bitcoin.
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