Запасы второй по величине криптовалюты снизились до двухлетнего минимума

На криптобиржах хранится 13,3 млн цифровых монет второй по величине криптовалюты Ethereum стоимостью $53 млрд по текущему курсу. Об этом сообщает аналитическая компания Glassnode.

Число монет снизилось до минимума с июня 2019 года.

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По оценке аналитиков, объем альткоина на централизованных площадках снизился на 30% за последние девять месяцев.

В Glassnode отметили, что это связано с тем, что в апреле долгосрочные инвесторы переключили свое внимание с биткоина на Ethereum. Аналитики выяснили, что держатели биткоина начали возвращать на биржи свои монеты, которые они выводили несколько лет назад.

По состоянию на 12:45 по Киеву по данным CoinGecko Ethereum стоит $3974, капитализация составляет $458 млрд. За год криптовалюта выросла на 325%. Она уступает только Bitcoin.

Виталий Бутерин - разработчик криптовалюты Ethereum. Родился в России в 1994 году, но в 2000 году переехал в Канаду с родителями. В 2012 году стал сооснователем журнала Bitcoin Magazine. В 2014 году получил премию Тилля в размере $100 000 на развитие собственного проекта. 30 июля 2015-го запустил криптовалюту Ethereum.

12 января Forbes включило Бутерина в ТОП-6 инвесторов, которые больше всего заработали на росте криптовалют в конце 2020 года. Его состояние составило $360 млн.

4 мая Бутерин в возрасте 27 лет стал самым молодым миллиардером, который заработал состояние с помощью криптовалюты.

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Наталия Софиенко

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