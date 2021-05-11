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Запасы второй по величине криптовалюты снизились до двухлетнего минимума

11.05.2021, 12:45
Запасы второй по величине криптовалюты снизились до двухлетнего минимума - Фото
Фото: depositphotos.com

На криптобиржах хранится 13,3 млн цифровых монет второй по величине криптовалюты Ethereum стоимостью $53 млрд по текущему курсу. Об этом сообщает аналитическая компания Glassnode.

Число монет снизилось до минимума с июня 2019 года.

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По оценке аналитиков, объем альткоина на централизованных площадках снизился на 30% за последние девять месяцев.

В Glassnode отметили, что это связано с тем, что в апреле долгосрочные инвесторы переключили свое внимание с биткоина на Ethereum. Аналитики выяснили, что держатели биткоина начали возвращать на биржи свои монеты, которые они выводили несколько лет назад.

По состоянию на 12:45 по Киеву  по данным CoinGecko Ethereum стоит  $3974,  капитализация составляет $458 млрд. За год криптовалюта выросла на 325%. Она уступает только Bitcoin.

Виталий Бутерин - разработчик криптовалюты Ethereum. Родился в России в 1994 году, но в 2000 году переехал в Канаду с родителями. В 2012 году стал сооснователем журнала Bitcoin Magazine. В 2014 году получил премию Тилля в размере $100 000 на развитие собственного проекта. 30 июля 2015-го запустил криптовалюту Ethereum.

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Наталия Софиенко
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Ethereum криптовалюта
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