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Зеленский вернул в Раду закон о виртуальных активах

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2021, 08:56
Зеленский вернул в Раду закон о виртуальных активах - Фото
Фото: depositphotos.com

Президент Владимир Зеленский вернул в Раду со своими предложениями закон "О виртуальных активах" (законопроект № 3637), который легализирует использование виртуальных активов в Украине. Об этом сообщает Офис президента.

Согласно закону, регулирование рынка виртуальных активов осуществляют различные государственные органы, в зависимости от вида таких активов, в частности путем создания нового органа центральной исполнительной власти.

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"Создание нового органа, как предусмотрено этим законом, потребует значительных расходов из государственного бюджета", — говорится в сообщении.

Зеленский предлагает отнести регулирования оборота виртуальных активов к компетенции Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

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Наталия Софиенко
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