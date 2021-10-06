Зеленский вернул в Раду закон о виртуальных активах
Президент Владимир Зеленский вернул в Раду со своими предложениями закон "О виртуальных активах" (законопроект № 3637), который легализирует использование виртуальных активов в Украине. Об этом сообщает Офис президента.
Согласно закону, регулирование рынка виртуальных активов осуществляют различные государственные органы, в зависимости от вида таких активов, в частности путем создания нового органа центральной исполнительной власти.
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"Создание нового органа, как предусмотрено этим законом, потребует значительных расходов из государственного бюджета", — говорится в сообщении.
Зеленский предлагает отнести регулирования оборота виртуальных активов к компетенции Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
- 2 декабря 2020-го Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №3637 о виртуальных активах. Рада приняла законопроект во втором чтении 8 сентября.
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