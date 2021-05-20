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"Звезда Уолл-Стрит" приобрела акции Tesla на фоне обвала рынка криптовалют

20.05.2021, 10:39
Cathie Wood (Фото: Facebook/ Cathie Wood)

Два ETF-фонда Кэти Вуд приобрели более 47 000 акций Tesla на $27 млн, сообщается в пресс-релизе компании.

Как отмечает Bloomberg, сейчас компания Илона Маска лидирует в ETF-фонде Ark Innovation по весу с долей 10%.

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Акции Tesla оказались под давлением из-за обвала биткоина, который Tesla держит на балансе.

В последний раз Ark Investment покупала бумаги Tesla в апреле.

Ark Invest также купила бумаги криптобиржи Coinbase на $38,4 млн в понедельник и во вторник – на $52,2 млн. Акции биржи перед этим обвалились на 12,97%.

Кэти Вуд сохраняет свой прогноз по росту биткоина до $500 000 за "монету". Ранее Вуд назвала два тренда, которые придут после ажиотажа вокруг электромобилей.  

Кэти Вуд называют "суперзвездой Уолл-Стрит". В 2014 году она основала собственную компанию – ARK Invest. В 2017 году она взлетела – активы выросли в десять раз. В 2018 году Кэти включили в список Bloomberg 50, состоящий из людей из сферы бизнеса, индустрии развлечений, финансов, политики, технологий и науки, которые определили глобальный бизнес. ARK Invest управляет пятью ETF, все они ориентированы на прорывные инновации. Среди инвестиций ARK — Netflix, Salesforce, Illumina, Square, Athenahealth, Tesla, Teladoc, Zoom, Palantir, Roku, Zillow и Shopify. В феврале 2021 года фонд ARK Innovation ETF вырос за год на 213,7%, ARK Next Generation Internet – на 220,7%. Вуд активна в соцсетях, популярна у Reddit-сообщества инвесторов, участвует в подкастах, ее смелыми прогнозами интересуются все финансовые СМИ.
  • 19 мая китайский регулятор запретил финансовым учреждениям и платежным компаниям обслуживать транзакции с криптовалютой, что спровоцировало обвал рынка.
  • Накануне биткоин рухнул на треть – до $30 000, позднее немного восстановил потери, в частности, благодаря твиту Илона Маска. На 10:15 четверга он торгуется чуть выше $40 000.
  • Стоимость акций Tesla на закрытии торгов в среду составила $563,46 – самый низкий показатель с 8 марта. Рыночная стоимость компании с конца января упала на $300 млрд.

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Юрий Тарасовский
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