"Звезда Уолл-Стрит" приобрела акции Tesla на фоне обвала рынка криптовалют
Два ETF-фонда Кэти Вуд приобрели более 47 000 акций Tesla на $27 млн, сообщается в пресс-релизе компании.
Как отмечает Bloomberg, сейчас компания Илона Маска лидирует в ETF-фонде Ark Innovation по весу с долей 10%.
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Акции Tesla оказались под давлением из-за обвала биткоина, который Tesla держит на балансе.
В последний раз Ark Investment покупала бумаги Tesla в апреле.
Ark Invest также купила бумаги криптобиржи Coinbase на $38,4 млн в понедельник и во вторник – на $52,2 млн. Акции биржи перед этим обвалились на 12,97%.
Кэти Вуд сохраняет свой прогноз по росту биткоина до $500 000 за "монету". Ранее Вуд назвала два тренда, которые придут после ажиотажа вокруг электромобилей.
- 19 мая китайский регулятор запретил финансовым учреждениям и платежным компаниям обслуживать транзакции с криптовалютой, что спровоцировало обвал рынка.
- Накануне биткоин рухнул на треть – до $30 000, позднее немного восстановил потери, в частности, благодаря твиту Илона Маска. На 10:15 четверга он торгуется чуть выше $40 000.
- Стоимость акций Tesla на закрытии торгов в среду составила $563,46 – самый низкий показатель с 8 марта. Рыночная стоимость компании с конца января упала на $300 млрд.
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