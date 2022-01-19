С начала года гривня девальвировала с 27,27 до 28,41 грн/$. Последний раз отметку в 28 нацвалюта пробивала в апреле, когда Россия сосредоточила у границ Украины более 100 000 военных.

Еще три недели назад опрошенные LIGA.net эксперты прогнозировали курс 28:1 лишь на конец 2022 года. Эскалация конфликта со стороны Кремля после безуспешных переговоров НАТО и РФ ускорили события. Несмотря на интервенции НБУ в размере $430 млн (с 1 по 14 января).

LIGA.net спросила у пятерых экспертов и представителей банков, чего ожидать от курса в ближайшие недели.

Самый главный фактор

Все опрошенные аналитики единодушны – главной причиной падения курса является эскалация со стороны РФ и угроза возможного российского вторжения.

Курс доллара начал расти еще с середины ноября, когда в западных СМИ стали появляться публикации о готовящемся вторжении российских войск в Украину. Но выше 27,37 грн/$ курс не поднимался.

Падение ускорилось 13 января, а к концу прошлой недели национальная валюта перешагнула отметку в 28 грн/$, потеряв 2% за неделю и 2,7% с начала года, отмечает в комментарии LIGA.net Тарас Котович, старший финансовый аналитик группы ICU.

Он напомнил, что именно 13 января пресс-секретарь президента РФ назвал неудачными переговоры Москвы и НАТО, а замминистра иностранных дел РФ заявил, что военные специалисты предлагают Владимиру Путину "варианты, если обстановка рядом с Украиной ухудшится".

В итоге Национальный банк Украины был вынужден продать на прошлой неделе $330 млн из резервов, чтобы замедлить падение.

Как отмечает Котович, если не учитывать интервенции в ноябре, связанные с выпуском еврооблигаций Укрэнерго и выплатами производителям "зеленой" энергии, нынешняя валютная интервенция НБУ стала крупнейшей с июля 2020 года.

Нерезиденты напуганы

На фоне рисков, исходящих от Москвы, нерезиденты выходят из государственных облигаций. Так, если 4 января (первый рабочий день в году) портфель ОВГЗ у нерезидентов составлял 92,65 млрд грн, то к 19 января он сократился на 6,44 млрд, или более чем на $200 млн.

Также с прошлой недели падают украинские еврооблигации и ВВП-варранты. Наиболее "короткие" еврооблигации (с погашением в сентябре) достигли рекордной ставки в 26,5%. В целом только за понедельник ценные бумаги потеряли 2,3-4,6% (в зависимости от даты погашения).

Эту ситуацию нельзя назвать иначе, как паникой, говорит в комментарии LIGA.net руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.

Главный экономист Dragon Capital Елена Белан, в свою очередь, предпочитает называть это не паникой, а перестраховкой. Также она указывает, что много продать ОВГЗ нерезидентам не удастся, так как облигации в основном долгосрочные, а покупателей на внутреннем рынке немного. Но тенденция оттока нерезидентов сохранится.

Особенно важным в нынешних условиях является сотрудничество с МВФ. "Важно, что у нас есть программа с МВФ (мы можем получить более $2 млрд к июню), так как в нынешних условиях невозможно выйти на внешние рынки и получить там кредиты", — отмечает Белан.

В отличие от зарубежных игроков, внутри страны ситуация более спокойная. Опрошенные эксперты не видят признаков паники среди населения или бизнеса. Хотя, как отмечает Александр Паращий, в случае с бизнесом все же есть влияние географии: "На востоке пессимизма побольше".

Торговый баланс

Кроме Путина, на гривню также давят несколько факторов, говорит Паращий. Так, в январе снижается экономическая активность, в том числе связанная с экспортом зерновых, соответственно, несколько ухудшается торговый баланс.

А из-за высоких цен на уголь и нефтепродукты растет спрос на валюту со стороны импортеров энергоресурсов. По мнению Тараса Котовича, курс в ближайшее время будет находиться в коридоре 28-28.5 грн/$, из-за чего экспортеры агропродукции могут увеличить предложение валюты.

Как напоминает главный менеджер по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка Сергей Колодий, уже в марте стартует посевная кампания. То есть аграрии будут тратить свою экспортную выручку, и предложение валюты вырастет.

При этом цены на экспортную продукцию (в первую очередь, на зерно и сталь) сохраняются высокими, что позитивно влияет на гривню. Если бы не высокие экспортные цены и сотрудничество с МВФ, – девальвация была бы сильнее, уверена Елена Белан.

Ресурсы НБУ

Собеседники LIGA.net высоко оценили возможности Национального банка проводить интервенции для балансирования валютного рынка

"Резервы почти на рекордных уровнях – $31 млрд. У НБУ серьезный запас прочности, есть возможность продавать валюту, чтобы не давать гривне быстро обесцениваться", – отмечает Белан.

Прогнозы на весну

Аналитики, опрошенные LIGA.net, сходятся во мнении, что экономических причин для такого резкого падения курса нет, нынешняя девальвация почти полностью связана с угрозами, исходящими от России.

В связи с тем, что просчитать действия Москвы не представляется возможным, эксперты осторожны в прогнозах по курсу валют. Как отметил Сергей Фурса из Dragon Capital, ответ на вопрос о курсе находится в голове Путина, а она, "как темный предмет, – исследованию не подлежит".

При этом некоторые аналитики свой прогноз курса на март все же дали:

Александр Паращий (Concorde Capital) – 27,5 грн/$;

Райффайзен Банк – 27,5-28 грн/$;

А-Банк – 28,5-29 грн/$;

Елена Белан из Dragon Capital считает, что при дээскалации курс может вернуться к отметке в 27 грн/$, а в случае дальнейшей напряженности "нервные настроения сохранятся", и девальвация продолжится. До какого уровня, спрогнозировать сложно, но экономист уверена, что повторения кризиса 14-15 годов не будет, так как сейчас экономика гораздо устойчивее.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.