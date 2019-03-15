Как обвалить гривню: инструкция Укрзалізниці

Гривня впервые с середины февраля резко дешевеет: доллар на межбанке приближается к отметке 27 грн/$, евро – снова дороже 30 грн.

Такие колебания можно было бы назвать обычной ситуацией для рынка с плавающим курсом, если бы не явный "виновник" девальвации – Укрзалізниця, которая покупала валюту для погашения еврооблигаций на $175 млн.

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Чтобы поддержать гривню, НБУ даже пришлось два дня подряд выходить на межбанк с крупнейшими в этом году продажами доллара.

Несмотря на локальный характер, этот кейс вскрывает главную проблему украинского валютного рынка: его объем настолько невелик, что ситуацию в корне могут изменить несколько крупных операций.

И если до конца марта подобных потрясений быть не должно, уже в середине апреля гривню ожидает новая проверка – погашение краткосрочных гривневых гособлигаций. Скупка ОВГЗ нерезидентами обвалила доллар в январе.

Это произойдет как раз между первым и вторым турами президентских выборов. Значительная часть инвесторов может вернуть инвестиции обратно в доллар.

Есть ли у украинской валюты запас прочности, чтобы не зависеть от таких событий?

Слон в лавке

Укрзалізниця должна была погасить бонды на $175 млн до 15 марта. Именно госкомпания была основным покупателем валюты в среду и четверг, сообщили LIGA.net три собеседника на финансовом рынке.

Госкомпания, по состоянию на середину рабочего дня 14 марта, уже закрыла свой платеж, уточнил финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив. По его информации, из-за повышенного спроса на валюту НБУ в среду продал $80 млн. По словам собеседника в казначействе крупного банка с западным капиталом, в четверг интервенции регулятора были меньшими – около $30 млн.

Для Нацбанка интервенции "имени Укрзалізниці" стали крупнейшими в этом году: до этого регулятор трижды выходил на рынок с продажей валюты на общую сумму $57,3 млн – вдвое меньше, чем за два дня 13 и 14 марта.

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До сих пор НБУ предпочитал выкупать валюту в резервы, тем более, что регулярные инвестиции нерезидентов в ОВГЗ выгодно укрепили гривню. Чистый выкуп валюты с начала года – $625 млн.

Интервенциями регулятор показал, что готов применять "тяжелую артиллерию" для защиты курса от больших колебаний, предполагает Демкив. Но пока Нацбанку не удалось погасить волатильность: спрос на валюту все еще превышает предложение, добавляет в разговоре с LIGA.net казначей западного банка.

"В периоды роста курса всегда находятся желающие купить валюту "на будущее", – говорит он. – Но были и те, кто не хотел покупать дорого, поэтому в ближайшие дни на рынке может возникнуть значительный отложенный спрос".

Почему валютный рынок так остро реагирует на небольшие, по мировым меркам, масштабы сделок? Ответ - в его объемах.

Средние торги межбанка обычно достигают $300-500 млн за день (показатель включает как покупку, так и продажу валюты, то есть чистые объемы рынка еще меньше).

Поэтому даже $277 млн, которые нерезиденты постепенно вложили в гривневые ОВГЗ за с середины января по март, хватило, чтобы укрепить гривню с 28,2 до 26,3 грн/$.

Переоцененная гривня

Интерес иностранцев к украинскому госдолгу был не единственной причиной укрепления гривни. Помогли также период годовых налоговых платежей (компаниям нужна гривня), хорошие продажи металлургов и аграриев и активность населения, которое в январе-феврале больше продавало валюты, чем покупало (на $63 млн в феврале), перечисляет старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

Эти факторы в сумме сделали поведение валютного рынка аномальным, считает аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко. Экономические предпосылки для девальвации гривни сохраняются - в первую очередь это торговый дефицит Украины, который достиг $11,5 млрд или 9% ВВП, отмечает заместитель исполнительного директора Центра экономической стратегии Мария Репко.

В прошлом году "дыра" компенсировалась большими поступлениями валюты от "заробитчан", уточняет она. Сейчас этот фактор будет нивелирован большими выплатами Минфина по госдолгу, добавляет Ахтырко.

"Если бы не деньги украинцев за рубежом, ситуация повторяла бы картину, которую мы видели перед предыдущими кризисами, – полагает Репко. – Переоцененная гривня, которая делает импорт дешевым и снижает конкурентоспособность экспортеров".

Госдолг, о котором много говорят в последнее время, не будет решающим фактором для курса за счет адекватного объема золотовалютных резервов, говорит Иосуб. "В моменты крупных платежей Минфину не придется бросаться на рынок для срочной покупки валюты, – поясняет он. – К тому же государство будет пытаться проводить заимствования в валюте".

Фундаментальные позиции украинской экономики означают ежегодную девальвацию гривни в 5% (на 1,3 грн, если отталкиваться от курса в 27,68 грн/$ на начало года), говорит Ахтырко.

Пока финансисты не ожидают больших потрясений на рынке. Консенсус-прогноз по курсу на конец марта, согласно опросу LIGA.net пяти аналитиков, – 27,31 грн/$.

Курс и выборы

Гораздо больше экономики финансистов тревожат выборы. Неопределенность их результатов сейчас – основная "мина" под стабильностью гривни.

"Текущий антирейтинг кандидатов в президенты таков, что нельзя полностью исключить социальную напряженность, есть опасения и в привязке к политике нового президента в отношении МВФ, - говорит Репко из ЦЭС. – Хотя и масштаб рисков не такой, как было в 2014 году".

В середине апреля Минфин должен погасить пул трехмесячных ОВГЗ в гривне, купленных нерезидентами в январе. Глобальных причин для резкого выхода из Украины у них нет – ФРС и Европейский центробанк пока не будут повышать ставки, что было причиной перетока капитала из развивающихся рынков в прошлом году, отмечает руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин. На их настроения может повлиять состав участников второго тура, говорит Демкив из ICU.

Вероятные кандидаты в президенты из лидирующей тройки, согласно опросам, не должны отпугнуть иностранного инвестора, считает Иосуб из Альпари. Но любая политическая нестабильность в Украине - это фактор, сопоставимый по уровню с глобальными кризисами, добавляет начальник управления диллинговых операций банка Пивденный Олег Ропяк.

Влияет ли на курс гривни "черный кэш", который заходит в страну под финансирование избирательных кампаний? Ахтырко из Concorde Capital и Шевчишин из Forex Club считают, что да. Иосуб из Альпари с этим не согласен.

"Найти подтверждения этой версии в официальной статистике довольно сложно, - отмечает Ахтырко. - Но по данным платежного баланса НБУ, чистый приток валюты по торговым кредитам в третьем квартале 2018 составил $1 млрд, хотя в первом полугодии наблюдался отток в $0,4 млрд. Объяснить природу этого всплеска рыночными причинами мы пока не можем".

Такая трактовка опять-таки упирается в объемы украинского межбанка - около $8 млрд в месяц, говорит Иосуб. "Чтобы создать искусственный тренд по укреплению гривни, который длится уже два месяца, нужны суммы сопоставимого порядка, - отмечает он. - Такие объемы не могли пройти незамеченными".

Сергей Шевчук