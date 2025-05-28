Налоговая рассылает "письма счастья" за продажи в интернете. Кого это коснется
Только за три недели марта 3000 человек получили переводы на 162 млн грн без регистрации ФОП. Соответственно, они получили "письма счастья" от Государственной налоговой службы (ГНС) с предложением посетить органы ГНС.
В начале апреля Государственная налоговая служба (ГНС) сообщила, что начала системно отслеживать онлайн-продажи. Под особое внимание попали граждане, регулярно продающие что-то в интернете и получающие за это деньги без регистрации предпринимательской деятельности, а также ФОП, работающие без кассовых аппаратов – регистраторов расчетных операций (РРО/ПРРО).
О том, действительно ли налоговая штрафует за продажу собственных вещей на несколько сотен гривен и кого коснутся эти проверки – в материале LIGA.net.
В этом материале вы узнаете:
кого коснутся проверки налоговой и "письма счастья";
какой штраф можно получить;
можно ли свободно продавать личные вещи в интернете.