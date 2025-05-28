Только за три недели марта 3000 человек получили переводы на 162 млн грн без регистрации ФОП. Соответственно, они получили "письма счастья" от Государственной налоговой службы (ГНС) с предложением посетить органы ГНС.

В начале апреля Государственная налоговая служба (ГНС) сообщила, что начала системно отслеживать онлайн-продажи. Под особое внимание попали граждане, регулярно продающие что-то в интернете и получающие за это деньги без регистрации предпринимательской деятельности, а также ФОП, работающие без кассовых аппаратов – регистраторов расчетных операций (РРО/ПРРО).

О том, действительно ли налоговая штрафует за продажу собственных вещей на несколько сотен гривен и кого коснутся эти проверки – в материале LIGA.net.

В этом материале вы узнаете: