Розбір
Податкова розсилає "листи щастя" за продаж в інтернеті. Кого це торкнеться
Лише за три тижні березня 3000 осіб отримали переказів на 162 млн грн без реєстрації ФОП. Відповідно, вони отримали "листи щастя" від Державної податкової служби (ДПС) з пропозицією відвідати органи ДПС.
На початку квітня Державна податкова служба (ДПС) повідомила, що почала системно відстежувати онлайн-продаж. Під особливу увагу потрапили громадяни, які регулярно продають щось в інтернеті та отримують за це гроші без реєстрації підприємницької діяльності, а також ФОПи, що працюють без касових апаратів – реєстраторів розрахункових операцій (РРО/ПРРО).
Про те, чи дійсно податкова тепер штрафує за продаж власних речей на кількасот гривень та кого торкнуться ці перевірки – у матеріалі LIGA.net.
У цьому матеріалі ви дізнаєтесь:
- кого торкнуться перевірки податкової та "листи щастя";
- який штраф можна отримати;
- чи можна вільно продавати особисті речі в інтернеті.
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