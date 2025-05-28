Лише за три тижні березня 3000 осіб отримали переказів на 162 млн грн без реєстрації ФОП. Відповідно, вони отримали "листи щастя" від Державної податкової служби (ДПС) з пропозицією відвідати органи ДПС.

На початку квітня Державна податкова служба (ДПС) повідомила, що почала системно відстежувати онлайн-продаж. Під особливу увагу потрапили громадяни, які регулярно продають щось в інтернеті та отримують за це гроші без реєстрації підприємницької діяльності, а також ФОПи, що працюють без касових апаратів – реєстраторів розрахункових операцій (РРО/ПРРО).

Про те, чи дійсно податкова тепер штрафує за продаж власних речей на кількасот гривень та кого торкнуться ці перевірки – у матеріалі LIGA.net.