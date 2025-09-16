В Украине появился новый вид инвестирования для физических лиц. Это фонды, работающие с военными проектами.

Инвестировать есть куда: только поставщиков беспилотных авиационных комплексов сейчас более двух сотен, производителей наземных роботизированных комплексов — около сорока, писал Валентин Бадрак, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения. Всего же, по данным Brave1, в государственном кластере оборонных технологий зарегистрировано 3 000 компаний.

LIGA.net узнала, как можно участвовать в инвестициях в оборонные компании, какие условия предлагают фонды, куда они инвестируют и каковы риски подобных вложений.