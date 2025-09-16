В Україні з’явився новий вид інвестування для фізичних осіб. Це фонди, що працюють з військовими проєктами.

Інвестувати є куди: тільки постачальників безпілотних авіаційних комплексів зараз понад дві сотні, виробників наземних роботизованих комплексів чотири десятки, писав директор Центра дослідження армії конверсії та роззброєння Валентин Бадрак. Загалом, за даними Brave1, у державному кластері оборонних технологій зареєстровано 3 000 компаній.

LIGA.net дізналася, як можна долучитися до інвестування в оборонні компанії, які умови пропонують фонди, куди вони інвестують та які ризики подібних вкладень.