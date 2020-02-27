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Вопрос на 90 млрд грн. Милованов и Маркарова поспорили в Facebook

Вопрос на 90 млрд грн. Милованов и Маркарова поспорили в Facebook
27.02.2020, 19:20

Минэкономики хочет выделить 90 млрд грн для агро и промышленности. Минфин назвал это ошибкой

Министр финансов Оксана Маркарова не согласилась с инициативой Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства выделить 90 млрд грн дотаций для аграрного и промышленного секторов. Вместо этого она предложила снизить налоги для бизнеса и провести судебную реформу. Такой комментарий Маркарова оставила под постом министра экономики Тимофея Милованова в Facebook.

"Бизнесу нужны нормальные равные условия и верховенство права, а увеличение расходов бюджета на поддержку (особенно такую) - это мне кажется ошибкой. Если есть лишние 90 млрд, то лучше снизить налоги для всего бизнеса, а не перенаправлять средства налогоплательщиков на некоторых избранных", - написала Маркарова.

Минэкономики предложило выделить эту сумму в последующие три года.

"Для сравнения - в этом и прошлых годах поддержка была примерно 4 млрд грн. То есть мы хотим увеличить ее почти в восемь раз", - отметил Милованов.

На что именно ведомство планирует направить 90 млрд грн налогоплательщиков, читайте здесь>>>

  • В январе Маркарова сообщила, что Кабинет министров начал подготовку трехлетней декларации на 2021-2023 годы. Декларацию должны утвердить до 3 июня и подать на рассмотрение Верховной Рады.
  • Закон о трехлетнем бюджетном планировании был принят Верховной Радой в 2018 году и подписан президентом в 2019-м.

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Кучук Марина
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Тимофей Милованов промышленность экспорт Оксана Маркарова агро господдержка аграрного сектора
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