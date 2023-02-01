Адани потерял статус самого богатого человека Азии. Его сменил другой магнат из Индии

Индийский магнат Гаутам Адани лишился титула самого богатого человека в Азии после потери $84 млрд активов из-за скандала с биржевыми и налоговыми манипуляциями. Об этом пишет агентство Reuters.

Согласно индексу миллиардеров Forbes состояния Адани сократилось до $78,2 млрд и он опустился на 15-е место в списке самых богатых людей планеты.

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Самым богатым человеком Азии теперь является другой магнат из Индии глава Reliance Industries Мукеш Амбани с состоянием в $86,3 млрд и 9-м местом в списке Forbes.

Проблемы у Гаутама Адани появились после публикации отчета группы Hindenburg Research, в котором указывалось на неправомерное использование Adani Group оффшорных налоговых убежищ и манипуляциях с акциями, а также на крупные долги семи зарегистрированных на бирже компаний Adani.

Adani Group отвергла обвинения Hindenburg, заявив, что информация о манипуляциях с акциями "не имеет под собой никаких оснований" и проистекает из незнания индийского законодательства.

Отчет Hindenburg Research привел к падению стоимости акций компаний группы на 5-20%. Группа вынуждена продать крупный пакет акций своей флагманской компании Adani Enterprises.

Всего иностранные инвесторы продали индийских акций на сумму $1,5 млрд после публикации отчета Hindenburg — это самый большой отток за последние четыре месяца.

19 сентября 2022 года Гаутам Адани поднялся на второе место в глобальном рейтинге миллиардеров.

27 января 2023 года самый богатый человек в Азии за два дня потерял $45 млрд.

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Роман Бриль

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