Агентство Fitch, несмотря на избежание дефолта, может снизить кредитный рейтинг США

Международное агентство Fitch предупредило США, что все еще может снизить кредитный рейтинг страны. Об этом сообщает CNN.

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В Fitch заявили, что повторные политические противостояния по лимиту заимствований федерального правительства снижают доверие к ним в фискальных и долговых вопросах.

Несмотря на то, что решение о повышении лимита госдолга решено, агентство выразило глубокую обеспокоенность из-за политической поляризации в Вашингтоне.

"Мы считаем, что неоднократные политические противостояния вокруг лимита долга и решение проблемы в последние минуты до даты X (когда наличная позиция Министерства финансов исчерпана) снижает доверие к государственному управлению по финансовой и долговой политике", – отметили в Fitch.