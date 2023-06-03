Агентство Fitch, несмотря на избежание дефолта, может снизить кредитный рейтинг США
03.06.2023, 10:49
Фото: ЕРА
Международное агентство Fitch предупредило США, что все еще может снизить кредитный рейтинг страны. Об этом сообщает CNN.
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В Fitch заявили, что повторные политические противостояния по лимиту заимствований федерального правительства снижают доверие к ним в фискальных и долговых вопросах.
Несмотря на то, что решение о повышении лимита госдолга решено, агентство выразило глубокую обеспокоенность из-за политической поляризации в Вашингтоне.
"Мы считаем, что неоднократные политические противостояния вокруг лимита долга и решение проблемы в последние минуты до даты X (когда наличная позиция Министерства финансов исчерпана) снижает доверие к государственному управлению по финансовой и долговой политике", – отметили в Fitch.
- 2 июня Сенат США большинством голосов принял законопроект, приостанавливающий действие лимита государственного долга страны. Действие лимита госдолга США приостанавливается до 1 января 2025 года.
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