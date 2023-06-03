Агентство Fitch, попри уникнення дефолту, може понизити кредитний рейтинг США
03.06.2023, 10:49
Фото: ЕРА
Міжнародне агентство Fitch попередило США, що все ще може знизити кредитний рейтинг країни. Про це повідомляє CNN.
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У Fitch заявили, що повторні політичні протистояння щодо ліміту запозичень федерального уряду знижують довіру до них у фіскальних і боргових питаннях.
Попри те, що рішення про підвищення ліміту держборгу є вирішеним, агенція висловила глибоку стурбованість через політичну поляризацію у Вашингтоні.
"Ми вважаємо, що неодноразові політичні протистояння навколо ліміту боргу та розв'язання проблеми в останні хвилини до дати X (коли готівкова позиція Міністерства фінансів вичерпана) знижує довіру до державного управління з питань фінансової та боргової політики", – зазначили у Fitch.
- 2 червня Сенат США більшістю голосів ухвалив законопроєкт, який призупиняє дію ліміту державного боргу країни. Дія ліміту державного боргу США призупиняється до 1 січня 2025 року.
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