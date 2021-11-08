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Агрофонд признал, что потерял 2 млрд грн депозитов в Брокбизнесбанке – Марлин

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2021, 13:25
Агрофонд признал, что потерял 2 млрд грн депозитов в Брокбизнесбанке – Марлин - Фото
Фото: depositphotos.com

Государственная компания Аграрный фонд подтвердила, что потеряла активы на 2,14 млрд грн, которые были размещены в 2014 году на депозитных счетах в Брокбизнесбанк. Банк не вернул средства госкомпании после ликвидации. Об этом сообщает проект Марлин, ссылаясь на пресс-службу Аграрного фонда.

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Как сообщает госпредприятие, Брокбизнесбанк не выполнил условий депозитных договоров на основании отсутствия имущества для удовлетворения требований кредиторов.

В июне 2019 года выплаты гарантированных сумм возмещения вкладчикам Брокбизнесбанка были завершены, однако средства Аграрному фонду так и не были выплачены. Таким образом, Аграрному фонду нанесен материальный ущерб на 2,14 млрд грн во время процедуры банкротства банка.

АО "Аграрный фонд" основано в 2003 году Кабмином. Позиционирует себя на рынке как гарант продовольственной безопасности. Входит в сферу управления Минэкономики. Основная задача – формирование запасов зерна, поддержка сельхозпроизводителей и влияние на ситуацию на рынке. Один из основных инструментов – подписание форвардных контрактов. Ежегодно фонд закупает таким образом около 1 млн т зерновых.

АТ "Брокбизнесбанк" – 80% акций банка принадлежало беглому олигарху Сергею Курченко, который по данным Генпрокуратуры причастен к отмыванию средств нескольких украинских банков. В 2014 году началась процедура ликвидации банка. 

  • 15 октября 2019 года Фонд госимущества ликвидировал Брокбизнесбанк. Ликвидация началась в июне 2014-го. По данным НБУ, на 1 января того года по размеру общих активов банк занимал 16-е место (28,9 млрд грн) среди 180 украинских банков. 
  • В отчете Госаудитслужбы за 2018-2019 годы сообщалось, что Агрофонд потерял активы, которые были размещены в 2014 году на депозитных счетах в Брокбизнесбанке, который сейчас ликвидирован. 2020 год Аграрный фонд завершил с чистым убытком в 197 млн грн. 

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Наталия Фреик
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Аграрный фонд Украины брокбизнесбанк
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