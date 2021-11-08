Агрофонд признал, что потерял 2 млрд грн депозитов в Брокбизнесбанке – Марлин

Как сообщает госпредприятие, Брокбизнесбанк не выполнил условий депозитных договоров на основании отсутствия имущества для удовлетворения требований кредиторов.

В июне 2019 года выплаты гарантированных сумм возмещения вкладчикам Брокбизнесбанка были завершены, однако средства Аграрному фонду так и не были выплачены. Таким образом, Аграрному фонду нанесен материальный ущерб на 2,14 млрд грн во время процедуры банкротства банка.

АО "Аграрный фонд" основано в 2003 году Кабмином. Позиционирует себя на рынке как гарант продовольственной безопасности. Входит в сферу управления Минэкономики. Основная задача – формирование запасов зерна, поддержка сельхозпроизводителей и влияние на ситуацию на рынке. Один из основных инструментов – подписание форвардных контрактов. Ежегодно фонд закупает таким образом около 1 млн т зерновых.

АТ "Брокбизнесбанк" – 80% акций банка принадлежало беглому олигарху Сергею Курченко, который по данным Генпрокуратуры причастен к отмыванию средств нескольких украинских банков. В 2014 году началась процедура ликвидации банка.