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29.03.2019, 08:38

Агрохолдинг Веревского первым в Украине провел валютный своп

Агрохолдинг Веревского первым в Украине провел валютный своп

Кернел провел сделку валютного свопа с ИНГ Банк Украина

Компания Кернел Андрея Веревского стала первой в истории финансового рынка Украины, которая провела сделку валютного свопа в формате гривня-доллар. Об этом сообщает пресс-служба агрохолдинга.

Кернел обменялся валютами с ИНГ Банк Украина с условием обратного обмена через определенное время.

"НБУ вновь разрешил валютные свопы для небанковских учреждений. Мы поддерживаем либерализацию рынка со стороны Нацбанка и надеемся, что этот инструмент позволит рынку заимствовать гривневый ресурс более эффективно, что является важным фактором для роста экономики", - заявил руководитель казначейства Кернел Руслан Аксенов.

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Своп - обмен валютами с обязательством обратного обмена через определенное время. Этот инструмент был введен в рамках валютной либерализации.

Ранее НБУ сообщил, что в Украине провели впервые валютный своп с гривной.

7 февраля в Украине вступил в силу закон "О валюте и валютных операциях".

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Теги: кернел, валютная либерализация, валютный своп
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