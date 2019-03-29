Агрохолдинг Веревского первым в Украине провел валютный своп

Компания Кернел Андрея Веревского стала первой в истории финансового рынка Украины, которая провела сделку валютного свопа в формате гривня-доллар. Об этом сообщает пресс-служба агрохолдинга.

Кернел обменялся валютами с ИНГ Банк Украина с условием обратного обмена через определенное время.



"НБУ вновь разрешил валютные свопы для небанковских учреждений. Мы поддерживаем либерализацию рынка со стороны Нацбанка и надеемся, что этот инструмент позволит рынку заимствовать гривневый ресурс более эффективно, что является важным фактором для роста экономики", - заявил руководитель казначейства Кернел Руслан Аксенов.

Реклама

Своп - обмен валютами с обязательством обратного обмена через определенное время. Этот инструмент был введен в рамках валютной либерализации.

Ранее НБУ сообщил, что в Украине провели впервые валютный своп с гривной.

7 февраля в Украине вступил в силу закон "О валюте и валютных операциях".