Акции Saudi Aramco упали в цене до минимума после событий в Ираке

Акции крупнейшей в мире нефтяной компании упали до минимума с момента IPO. 5 января стоимость ее акций на ближневосточной бирже Tadawul снизилась до 34,55 риала за штуку ($9,21), сообщает enkorr.

Отмечается, что в середине декабря цена акции компании достигала уровня 38,70 риала ($10,3).

Утром 3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки убит иранский генерал Касем Сулеймани.

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В декабре на второй день торгов после IPO капитализация крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco превысила $2 трлн.

11 декабря, на бирже Tadawul начались первые после IPO торги акциями государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. Они стартовали 10-процентного роста. Капитализация компании по итогам первичного размещения составила порядка $1,88 трлн.