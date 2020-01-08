Акции Saudi Aramco упали в цене до минимума после событий в Ираке

Акции крупнейшей в мире нефтяной компании упали до минимума с момента IPO. 5 января стоимость ее акций на ближневосточной бирже Tadawul снизилась до 34,55 риала за штуку ($9,21), сообщает enkorr.
Отмечается, что в середине декабря цена акции компании достигала уровня 38,70 риала ($10,3).
Утром 3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки убит иранский генерал Касем Сулеймани.
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Aramco - крупнейшая по объемам добычи нефти компания в мире и самая прибыльная во всех отраслях. В 2019-ом году Aramco впервые раскрыли данные о своих доходах. Крупнейший в мире нефтяной концерн получил доход в $167,68 млрд и чистую прибыль в $46,9 млрд за 6 месяцев 2019 года.