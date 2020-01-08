Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Акции Saudi Aramco упали в цене до минимума после событий в Ираке

Акции Saudi Aramco упали в цене до минимума после событий в Ираке
08.01.2020, 12:26

Стоимость ее акций на ближневосточной бирже Tadawul снизилась до 34,55 риала за штуку ($9,21)

Акции крупнейшей в мире нефтяной компании упали до минимума с момента IPO. 5 января стоимость ее акций на ближневосточной бирже Tadawul снизилась до 34,55 риала за штуку ($9,21), сообщает enkorr.

Отмечается, что в середине декабря цена акции компании достигала уровня 38,70 риала ($10,3).

Утром 3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки убит иранский генерал Касем Сулеймани.

Читайте также: Saudi Aramco. Что известно о крупнейшем в истории IPO

  • В декабре на второй день торгов после IPO капитализация крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco превысила $2 трлн.
  • 11 декабря, на бирже Tadawul начались первые после IPO торги акциями государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. Они стартовали 10-процентного роста. Капитализация компании по итогам первичного размещения составила порядка $1,88 трлн.

Aramco - крупнейшая по объемам добычи нефти компания в мире и самая прибыльная во всех отраслях. В 2019-ом году Aramco впервые раскрыли данные о своих доходах. Крупнейший в мире нефтяной концерн получил доход в $167,68 млрд и чистую прибыль в $46,9 млрд за 6 месяцев 2019 года.

Напишите нам
Saudi Aramco акции
Комментарии
Последние новости
 