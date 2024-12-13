АМКУ начал освобождать от ответственности заговорщиков на тендерах: применил leniency

Программа leniеncy появилась в украинском законодательстве еще в 2002 году, но ею впервые воспользовались только сейчас

Фото: Павел Кириленко / Facebook

Антимонопольный комитет Украины применил к нарушителю конкурентного законодательства механизм освобождения от ответственности – leniеncy. Об этом сообщил глава АМКУ Павел Кириленко.

Это первое решение АМКУ о применении программы leniеncy, которая вошла в украинское антитрастовое законодательство в рамках гармонизации с европейскими нормами.

Справка Программа освобождения от ответственности, более известная в мире антитраста как программа leniency, — это возможность для компаний получить полное или частичное освобождение от ответственности за участие в картеле за сообщение антимонопольному ведомству о наличии картеля и предоставлении доказательств его деятельности. Программа освобождения от ответственности, более известная в мире антитраста как программа leniency, — это возможность для компаний получить полное или частичное освобождение от ответственности за участие в картеле за сообщение антимонопольному ведомству о наличии картеля и предоставлении доказательств его деятельности.

В частности, от ответственности была освобождена компания, которая совершила антиконкурентные согласованные действия, повлекшие искажение результатов двух торгов по закупке строительных работ. Компания, ранее других участников сговора, обратилась с соответствующим заявлением в АМКУ, раскрыла его суть, предоставила доказательства и сотрудничала с комитетом.

"Следовательно — была полностью освобождена от ответственности за совершенное нарушение… Принцип leniеncy в европейских странах применяется достаточно успешно, все шансы его удачного внедрения имеет и Украина", — прокомментировал Кириленко.

В АМКУ не уточнили, о какой именно компании и о каких торгах идет речь.

В украинском законодательстве программа leniеncy появилась в 2002 году с принятием Закона "О защите экономической конкуренции" и изначально охватывала не только картели — тайные сговоры между конкурентами, но и любые другие виды антиконкурентных договоренностей. В 2012 году АМКУ дополнительно урегулировал процедуру leniеncy, но она так и не заработала, объясняла ранее для LIGA Zakon младший юрист юрфирмы Asters Анастасия Пожар.

"До 2023 года было известно лишь о нескольких обращениях компаний, которые хотели воспользоваться leniеncy, но так их и не реализовали", — уточнила Пожар.

В августе 2023-го Верховная Рада приняла Закон о совершенствовании деятельности АМКУ, который, кроме прочего, существенно обновил и расширил программу leniency. В конце 2023 года АМКУ утвердил "Порядок освобождения от ответственности за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции в виде антиконкурентных согласованных действий", что позволило полноценно запустить механизм leniеncy в Украине.