АМКУ почав звільняти від відповідальності змовників на тендерах: застосував leniency

Програма leniеncy з'явилася в українському законодавстві ще у 2002 році, але нею вперше скористалися тільки зараз

Фото: Павло Кириленко / Facebook

Антимонопольний комітет України застосував до порушника конкурентного законодавства механізм звільнення від відповідальності – leniency. Про це повідомив голова АМКУ Павло Кириленко.

Це перше рішення АМКУ щодо застосування програми leniency, яка увійшла до українського антитрастового законодавства у межах гармонізації з європейськими нормами.

Довідка Програма звільнення від відповідальності, більш відома у світі антитрасту як програма leniency, — це можливість для компаній отримати повне або часткове звільнення від відповідальності за участь у картелі за повідомлення антимонопольному відомству про наявність картелю та надання доказів його діяльності. Програма звільнення від відповідальності, більш відома у світі антитрасту як програма leniency, — це можливість для компаній отримати повне або часткове звільнення від відповідальності за участь у картелі за повідомлення антимонопольному відомству про наявність картелю та надання доказів його діяльності.

Зокрема, від відповідальності було звільнено компанію, яка вчинила антиконкурентні узгоджені дії, що спричинили спотворення результатів двох торгів із закупівлі будівельних робіт. Компанія, раніше інших учасників змови, звернулася з відповідною заявою до АМКУ, розкрила її суть, надала докази та співпрацювала з комітетом.

"Отже, була повністю звільнена від відповідальності за вчинене порушення... Принцип leniency в європейських країнах застосовується досить успішно, всі шанси його вдалого впровадження має й Україна", – прокоментував Кириленко.

В АМКУ не уточнили, про яку саме компанію і про які торги йдеться.

В українському законодавстві програма leniency з'явилася у 2002 році з ухваленням Закону "Про захист економічної конкуренції" і спочатку охоплювала не тільки картелі — таємні змови між конкурентами, але й будь-які інші види антиконкурентних домовленостей. У 2012 році АМКУ додатково врегулював процедуру leniency, але вона так і не запрацювала, пояснювала раніше для LIGA Zakon молодша юристка юрфірми Asters Анастасія Пожар.

"До 2023 року було відомо лише про декілька звернень компаній, які хотіли скористатися leniency, але так їх і не реалізували", – уточнила Пожар.

У серпні 2023-го Верховна Рада ухвалила Закон про вдосконалення діяльності АМКУ, який, крім іншого, суттєво оновив та розширив програму leniency. Наприкінці 2023 року АМКУ затвердив "Порядок звільнення від відповідальності за порушення законодавства щодо захисту економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій", що дозволило повноцінно запустити механізм leniency в Україні.