АМКУ дав дозвіл Тігіпку купити Ідея Банк

Для закриття угоди з купівлі Ідея Банку необхідний дозвіл АМКУ та погодження Національного банку

Сергій Тігіпко (фото: Андрій Гудзенко/LIGA.net)

Антимонопольний комітет надав дозвіл на придбання Alkemi Limited (Кіпр) із групи ТАС Сергія Тігіпка 100% Ідея Банку. Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

У жовтні група ТАС оголосила, що домовилася про придбання Ідея Банку у польської групи Getin Holding за $34 млн.

Після отримання дозволу Антимонопольного комітету та погодження з боку Національного банку угода вважатиметься закритою.

Якщо дата закриття угоди буде пізніше 31 грудня 2024, Alkemi Limited заплатить Getin Holding додаткові $800 000 за кожен повний календарний місяць, починаючи з січня 2025 року.

Ідея Банк Україна працює у сегменті роздрібного бізнесу та фокусується на обслуговуванні фізичних осіб. Основними продуктами банку є кредити готівкою, кредитні картки, депозити, поточні рахунки та дебетові картки. Станом на 30 червня 2024 року загальний баланс Ідея Банку становив майже $162 млн.

Польський акціонер Ідея Банку, компанія Getin Holding, зобов'язаний продати цей актив до кінця жовтня на вимогу НБУ.

Це була вже третя спроба продати банк після невдач із Dragon Capital та ПУМБ через пандемію та війну.

Довідка Ідея Банк (раніше – Прикарпатлісбанк, до 2011 року – Плюс Банк) заснований у 1989 році і є одним із найстаріших на ринку України. З червня 2007 року єдиним акціонером Ідея Банку стала польська фінансова група Getin Holding SA мільярдера Лешека Чарнецького. Ідея Банк (раніше – Прикарпатлісбанк, до 2011 року – Плюс Банк) заснований у 1989 році і є одним із найстаріших на ринку України. З червня 2007 року єдиним акціонером Ідея Банку стала польська фінансова група Getin Holding SA мільярдера Лешека Чарнецького.