АМКУ дал разрешение Тигипко купить Идея Банк

Для закрытия сделки по покупке Идея Банк необходимо было разрешение АМКУ и согласование Национального банка

Сергей Тигипко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Антимонопольный комитет дал разрешение на приобретение Alkemi Limited (Кипр) из группы ТАС Сергея Тигипко 100% Идея Банка. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

В октябре группа ТАС объявила, что договорилась о приобретении Идея Банк у польской группы Getin Holding за $34 млн.

После получения разрешения Антимонопольного комитета и согласования со стороны Национального банка сделка будет считаться закрытой.

Если дата закрытия сделки будет позже 31 декабря 2024 года, Alkemi Limited заплатит Getin Holding дополнительные $800 000 за каждый полный календарный месяц, начиная с января 2025 года.

Идея Банк Украина работает в сегменте розничного бизнеса и фокусируется на обслуживании физических лиц. Основными продуктами банка являются кредиты наличными, кредитные карты, депозиты, текущие счета и дебетовые карты. По состоянию на 30 июня 2024 года, общий баланс Идея Банка составил почти $162 млн.

Польский акционер Идея Банка, компания Getin Holding, обязан продать этот актив до конца октября по требованию НБУ.

Это была уже третья попытка продать банк после неудач с Dragon Capital и ПУМБ из-за пандемии и войны.

Справка Идея Банк (ранее – Прикарпатлесбанк, до 2011 года – Плюс Банк) основан в 1989 году и является одним из старейших на рынке Украины. С июня 2007 года единственным акционером Идея Банка стала польская финансовая группа Getin Holding SA миллиардера Лешека Чарнецкого. Идея Банк (ранее – Прикарпатлесбанк, до 2011 года – Плюс Банк) основан в 1989 году и является одним из старейших на рынке Украины. С июня 2007 года единственным акционером Идея Банка стала польская финансовая группа Getin Holding SA миллиардера Лешека Чарнецкого.