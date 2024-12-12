АМКУ дал разрешение Тигипко купить Идея Банк
Антимонопольный комитет дал разрешение на приобретение Alkemi Limited (Кипр) из группы ТАС Сергея Тигипко 100% Идея Банка. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
В октябре группа ТАС объявила, что договорилась о приобретении Идея Банк у польской группы Getin Holding за $34 млн.
После получения разрешения Антимонопольного комитета и согласования со стороны Национального банка сделка будет считаться закрытой.
Если дата закрытия сделки будет позже 31 декабря 2024 года, Alkemi Limited заплатит Getin Holding дополнительные $800 000 за каждый полный календарный месяц, начиная с января 2025 года.
Идея Банк Украина работает в сегменте розничного бизнеса и фокусируется на обслуживании физических лиц. Основными продуктами банка являются кредиты наличными, кредитные карты, депозиты, текущие счета и дебетовые карты. По состоянию на 30 июня 2024 года, общий баланс Идея Банка составил почти $162 млн.
Польский акционер Идея Банка, компания Getin Holding, обязан продать этот актив до конца октября по требованию НБУ.
Это была уже третья попытка продать банк после неудач с Dragon Capital и ПУМБ из-за пандемии и войны.
- В марте 2023 года НБУ признал репутацию польского акционера Идея Банка небезупречной и установил ему срок для устранения нарушений банковского законодательства – один год с момента принятия решения. После того как ему не удалось исправить репутацию, НБУ обязал акционера продать банк.