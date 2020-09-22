Аналитики Oxford Eсonomics ухудшили прогноз курса гривни на 2021 год

Аналитики Oxford Eсonomics ухудшили прогноз курса гривни до 28,4 грн/$ в 2021 году. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на отчет аналитического центра.

Еще в мае 2020 года Oxford Eсonomics прогнозировал курс гривни на 2021 год на уровне 27,4 грн/$. При этом аналитики оставили без изменений прогноз курса гривни в 2020 году: 27 грн/$.

"Инфляция может резко вырасти в начале 2021 года, поскольку спрос возобновится раньше, чем производство, и компании понесут дополнительные расходы из-за обещанного повышения минимальной зарплаты" – считают аналитики.

Oxford Eсonomics ожидает падение украинского ВВП на 5,2% в 2020 году. Уже в 2021 году рост экономики должен составить 3,6%.

Эксперты отметили, что сейчас существует угроза ухудшения отношений между Украиной и МВФ. Причиной они считают медлительность в реализации реформ правительством.

Ухудшение эпидемиологической ситуации и продолжение российско-украинской войны будут тормозить развитие украинской экономики, считают в Oxford Eсonomics.

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В конце августа 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в 2020 году курс доллара будет находиться в пределах 27-28 грн. Он считает, что вряд ли доллар будет стоить 29 грн, несмотря на заложенные в бюджете 29,5 грн/$.

21 сентября цена за доллар на межбанке составила 28,18 грн/$ и приблизилась в максимальной за два года стоимости.

Девальвация гривни продолжается уже более месяца: с середины августа доллар подорожал почти на гривню и вернулся к показателям марта 2020. Тогда курс гривни обвалился из-за начала карантина. Тем не менее банкиры не ожидают резкого падения курса гривни.

Oxford Economics – крупнейший в мире аналитический центр. Компания составляет финансовые прогнозы для более 1500 международных корпораций, финансовых учреждений, государственных организаций и университетов.

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Александр Мясищев

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