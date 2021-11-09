"Антиахметовский" законопроект "потерял" 20 млрд грн налогов на стадии правок – Bihus.info

Правительственный законопроект №5600, называемый "антиахметовским" из-за повышения налогов для бизнеса олигархов, на пути прохождения от изначальной версии Министерства финансов и до второго чтения в парламенте "растерял" потенциальных 20 млрд грн отчислений в бюджет. Из документа изъяты практически все нормы, которые касались рудного бизнеса Рината Ахметова, Вадима Новинского, Константина Жеваго и Игоря Коломойского, говорится в материале Bihus.info.

Наибольшие изменения в пользу олигархов претерпели пункты, касающиеся повышения ренты на железную руду. Сейчас в Украине рента начисляется на себестоимость добытой тонны руды и составляет в среднем около $3 с тонны. Минфин предлагал изменить этот принцип и облагать налогом сумму рыночной стоимости руды, используя "плавающий" процент. При нынешней цене на руду это могло бы принести бюджету до 12 млрд грн дополнительных поступлений.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Но уже к первому чтению этот вариант был урезан на треть, а при подготовке проекта к голосованию в целом в законопроекте появилась формула, которая предлагает облагать налогом не чистую рыночную стоимость руды, а отнимать от нее цену логистики по Украине и стоимость дороги в порт Гуанчжоу в Китае. При такой формуле и при нынешних ценах на руду добывающие компании, будут платить рентных платежей даже меньше, чем они платят сегодня, подсчитали в Bihus.info.

Из законопроекта на разных этапах убрали и другие нормы, которые первоначально предлагал Минфин. В частности, экологический налог для горной промышленности (крупнейшие компании – у Рината Ахметова и Константина Жеваго), который в первой версии предлагалось поднять с 49 копеек до 1,50 грн за тонну, в результате предлагается повысить только до 54 копейки.

Также в парламент не дошла норма об отмене льготы на земельный налог для ГОКов. Сейчас горнодобывающие предприятия платят всего 25% земельного налога, а не 100%. Минфин предлагал отменить эту льготу, но вносить в Раду законопроект с этим предложением Кабмин не стал. При отмене льготы бюджет мог получить 4-5 млрд грн дополнительных поступлений, уверены в издании.

Кроме того, налоговый комитет также отказался устанавливать акциз на производство "зеленой электроэнергии" в размере 3,2%. Крупнейшим владельцем "зеленых станций" в Украине является Ринат Ахметов. Минфин планировал дополнительно получить из этого источника около 1,5 млрд грн в бюджет.

Единственная "антиолигархическая норма", которая сохранилась в первоначальном виде – эконалог на выбросы СО2, который составляет 10 грн за тонну выбросов и который планируют поднять до 30 грн. Благодаря норме в бюджет должно дополнительно поступить более 2 млрд грн.

3 июня Кабмин предложил в законопроекте №5600 повысить в разы ставки экологического налога. Также предложено ввести налогообложение неоформленных земельных участков, которые фактически используются. 13 сентября начались обсуждения документа в профильном комитете, всего к законопроекту подали 11 319 правок. 5 октября Верховная Рада приняла решение рассматривать законопроект №5600 по сокращенной процедуре.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.