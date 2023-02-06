Арахамия: Сейчас ноль желающих возглавить таможню

Глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия рассказал в интервью украинскому Forbes, что на данные момент ни один из украинских чиновников не высказал желание возглавить Государственную таможенную службу.

"Пока нет никаких (кандидатов. — Ред.). Более того, если обычно у нас много желающих, то сейчас таких кандидатов ноль", — сказал Арахамия.

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Он также объяснил, почему относительно долго не увольняли с должности и.о. главы Гостаможни Вячеслава Демченко.

"У него был "базовый иммунитет" после назначения. Это человек с чистейшей репутацией. Ранее он возглавлял пограничную службу. У меня нет данных, что он участвовал в каких-либо схемах. Но для того, чтобы наводить порядок на таможне, недостаточно быть просто честным человеком", — рассказал глава фракции.

По его словам, у власти есть концептуальное понимание, что делать с Гостаможней, которая за последние несколько лет пережила смену шести руководителей.

"Концепция есть, она, кстати, близка к тому, что в свое время предлагал Максим Нефедов... Я понимаю таможню в ее нынешнем состоянии как полностью феодальную структуру. То есть, когда даже фигура начальника областной таможни не играет такой роли, как начальник смены. Поэтому изменить ситуацию можно только институционально", — считает Арахамия.

Как варианты изменений рассматриваются, на пример, практика, когда растаможкой грузов занимается таможенник из другого региона, более широкое внедрение системы электронного контроля, повышение ответственности за работу сканеров, которые часто не работают.

5 ноября 2021 года Гостаможню временно возглавил генерал погранвойск.

1 февраля 2023 года Кабмин назначил нового и.о. начальника Гостаможслужбы.

3 февраля СБУ разоблачила вероятных взяточников на Черновицкой и Одесской таможнях — видео.

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Роман Бриль

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