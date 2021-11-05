Официально: Гостаможню временно возглавил генерал Демченко

Кабинет министров назначил бригадного генерала пограничной службы Вячеслава Демченко временно исполняющим обязанности главы Государственной таможенной службы. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабмина.

Демченко будет выполнять свои обязанности до назначения в установленном порядке постоянного главы Гостаможни, говорится в сообщении.

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Демченко заменил на посту главы Гостаможни Павла Рябикина, который возглавил министерство стратегических отраслей промышленности вместо уволенного Олега Уруского.

В октябре 2020 года Владимир Зеленский подписал указ о присвоении полковнику ГПСУ Вячеславу Демченко воинского звания бригадного генерала.

Накануне Дня Независимости, 23 августа 2021 года, указом президента Вячеслав Демченко награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

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Роман Брыль

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