UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Официально: Гостаможню временно возглавил генерал Демченко

Цей матеріал також доступний українською
05.11.2021, 11:49
Официально: Гостаможню временно возглавил генерал Демченко - Фото
Фото: пресс-служба ГПСУ

Кабинет министров назначил бригадного генерала пограничной службы Вячеслава Демченко временно исполняющим обязанности главы Государственной таможенной службы. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабмина.   

Демченко будет выполнять свои обязанности до назначения в установленном порядке постоянного главы Гостаможни, говорится в сообщении.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости 

Демченко заменил на посту главы Гостаможни Павла Рябикина, который возглавил министерство стратегических отраслей промышленности вместо уволенного Олега Уруского.   

В октябре 2020 года Владимир Зеленский подписал указ о присвоении полковнику ГПСУ Вячеславу Демченко воинского звания бригадного генерала.    

Накануне Дня Независимости, 23 августа 2021 года, указом президента Вячеслав Демченко награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное 

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
кабмин Гостаможня вячеслав демченко
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 