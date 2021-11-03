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Новым главой Гостаможни станет бригадный генерал из пограничной службы – источники

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2021, 20:24
Новым главой Гостаможни станет бригадный генерал из пограничной службы – источники - Фото
Фото: пресс-служба ГПСУ

Государственную таможенную службу возглавит Вячеслав Демченко, уволенный указом президента Владимира Зеленского с поста начальника управления разведки Администрации государственной пограничной службы 3 ноября. Об этом LIGA.net сообщили два источника в парламентской фракции Слуги народа

Демченко заменит на посту главы Гостаможни Павла Рябикина, который возглавит министерство стратегических отраслей промышленности вместо уволенного Олега Уруского.  

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В октябре 2020 года Владимир Зеленский подписал указ о присвоении полковнику ГПСУ Вячеславу Демченко воинского звания бригадного генерала.   

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Накануне Дня Независимости, 23 августа 2021 года, указом президента Вячеслав Демченко награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.  

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Роман Брыль, Юрий Смирнов
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павел рябикин бригадный генерал Гостаможня вячеслав демченко
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