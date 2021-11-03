Новым главой Гостаможни станет бригадный генерал из пограничной службы – источники
Государственную таможенную службу возглавит Вячеслав Демченко, уволенный указом президента Владимира Зеленского с поста начальника управления разведки Администрации государственной пограничной службы 3 ноября. Об этом LIGA.net сообщили два источника в парламентской фракции Слуги народа.
Демченко заменит на посту главы Гостаможни Павла Рябикина, который возглавит министерство стратегических отраслей промышленности вместо уволенного Олега Уруского.
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В октябре 2020 года Владимир Зеленский подписал указ о присвоении полковнику ГПСУ Вячеславу Демченко воинского звания бригадного генерала.
Накануне Дня Независимости, 23 августа 2021 года, указом президента Вячеслав Демченко награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.
- 18 ноября 2020 года Кабмин официально утвердил Павла Рябикина на должности главы Государственной таможенной службы. 1 июля 2021 года Кабинет министров объявил конкурс на должность главы Гостаможни. 3 ноября Верховная Рада уволила министра по вопросам стратегических отраслей Олега Уруского.
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