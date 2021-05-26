Арахамия возглавил набсовет офиса "инвестнянь"
Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия возглавил наблюдательный совет госучреждения "Офис по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest". Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Facebook.
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В состав совета также вошли: заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков, президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер, исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации Анна Деревянко, министр Кабинета министров Олег Немчинов, президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков, исполнительный директор "Украинского дома в Давосе" Александра Чопивски и народный депутат Галина Янченко ("Слуга народа").
- В январе 2020 года президент Владимир Зеленский в Давосе представил программу для инвесторов, которая включает "налоговые каникулы" для них и персональных помощников от государства – investment nanny. В июле Офис президента представил законопроект об инвестиционных нянях. В декабре его приняла Верховная Рада, а в феврале 2021 года подписал президент Зеленский.
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