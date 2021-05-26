Арахамия возглавил набсовет офиса "инвестнянь"

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия возглавил наблюдательный совет госучреждения "Офис по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest". Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Facebook.

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В состав совета также вошли: заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков, президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер, исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации Анна Деревянко, министр Кабинета министров Олег Немчинов, президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков, исполнительный директор "Украинского дома в Давосе" Александра Чопивски и народный депутат Галина Янченко ("Слуга народа").

UkraineInvest – правительственный офис по привлечению и поддержке инвестиций, созданный в 2016 году для привлечения прямых иностранных инвестиций и помощи существующим инвесторам в расширении своего бизнеса в Украине. UkraineInvest – постоянно действующий совещательный орган при Кабинете министров.

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Юрий Тарасовский

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