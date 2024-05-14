АРМА получило право покупать военные облигации за арестованную валюту коллаборантов

АРМА в ближайшее время закупит военные облигации на почти $40 млн

Иллюстрация: Елена Дума/telegram

Президент Владимир Зеленский подписал утвержденный в апреле Верховной Радой законопроект №10397, позволяющий Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) покупать военные облигации за арестованную валюту. Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

"Нацагентство значительно расширит свои возможности по наполнению государственного бюджета — арестованные средства коллаборантов и предателей Украины будут работать на обороноспособность", — написала Дума в соцсетях.

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По ее словам, АРМА в ближайшее время закупит военные облигации на почти $40 млн.

АРМА могло использовать переданные в управление гривни, (либо размещать их на депозите, либо покупать за них военные облигации), но для иностранной валюты такого выбора не было. Нацагентство могло размещать валюту только на депозитных счетах с максимальным доходом 1%.

После подписания закона, валюту начнут вкладывать в облигации под 3-4% годовых.

Ранее глава АРМА говорила, что на валютных депозитных счетах агентства находится $20 млн и 8 млн евро.

Агентство сможет использовать до 80% этих денег для инвестирования в облигации. Не менее 20% должны оставаться на счетах для оперативного управления.

В январе 2023 года АРМА продало арестованный российский аммиак и рекордно вложилось в военные облигации.

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