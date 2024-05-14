АРМА получило право покупать военные облигации за арестованную валюту коллаборантов
Президент Владимир Зеленский подписал утвержденный в апреле Верховной Радой законопроект №10397, позволяющий Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) покупать военные облигации за арестованную валюту. Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.
"Нацагентство значительно расширит свои возможности по наполнению государственного бюджета — арестованные средства коллаборантов и предателей Украины будут работать на обороноспособность", — написала Дума в соцсетях.
По ее словам, АРМА в ближайшее время закупит военные облигации на почти $40 млн.
АРМА могло использовать переданные в управление гривни, (либо размещать их на депозите, либо покупать за них военные облигации), но для иностранной валюты такого выбора не было. Нацагентство могло размещать валюту только на депозитных счетах с максимальным доходом 1%.
После подписания закона, валюту начнут вкладывать в облигации под 3-4% годовых.
Ранее глава АРМА говорила, что на валютных депозитных счетах агентства находится $20 млн и 8 млн евро.
Агентство сможет использовать до 80% этих денег для инвестирования в облигации. Не менее 20% должны оставаться на счетах для оперативного управления.
- В январе 2023 года АРМА продало арестованный российский аммиак и рекордно вложилось в военные облигации.