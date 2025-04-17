Австрия поддержит использование "тела" активов РФ, но не хочет первой проявлять инициативу

Маркус Мартербауэр (Фото: EPA / OLIVIER HOSLET)

Новый министр финансов Австрии Маркус Мартербауэр выразил поддержку использованию замороженных активов российского Центрального банка для помощи Украине, но отметил, что его страна не будет первой проявлять инициативу, пишет Bloomberg.

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Мартербауэр считает идею использования замороженных российских активов "разумной".

"Если будет общее решение, Австрия будет его частью, но мы не будем брать на себя лидерство", – сказал он.

Заявление австрийского министра последовало после встречи министров финансов ЕС в Варшаве, где обсуждались варианты ускорения перевооружения блока в ответ на вторжение России в Украину. На этой встрече Испания предложила использовать российские активы для укрепления обороноспособности Европы и поддержки Украины.

Министр финансов Испании Карлос Куэрпо хочет создать новый оборонный фонд ЕС, частично профинансированный замороженными российскими активами.

Как и у Испании, Австрия имеет проблемы с увеличением оборонных расходов.

Bloomberg указывает, что перед Мартербауэром стоит задача увеличить их с 1% до 2% ВВП к 2032 году, одновременно проводя значительные бюджетные сокращения, что усложняется конституционным нейтралитетом страны.