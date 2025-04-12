Испания предложила использовать российские активы для перевооружения Европы

На министерской встрече в Варшаве в субботу обсудили, где найти деньги для усиления обороны Евросоюза

Карлос Куэрпо (Фото: EPA / Juan Carlos Hidalgo)

Испания предлагает создать новый оборонный фонд, который будет предоставлять безвозвратные гранты для укрепления обороноспособности Европы и поддержки Украины, пишет Bloomberg.

Министр экономики Испании Карлос Куэрпо призвал своих коллег из Евросоюза создать такой временный инструмент для финансирования крупномасштабных общеевропейских проектов.

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"Настало время для европейской солидарности, чтобы поддержать Украину и восточные приграничные страны. Мы должны вместе инвестировать в оборону, действительно являющуюся европейским общественным благом, которое приносит пользу нашим гражданам и укрепляет нашу экономическую безопасность", — сказал он в кулуарах министерской встречи в Варшаве.

В отличие от предыдущих предложений, основанных только на льготных кредитах, Испания хочет предоставлять также гранты ЕС странам, особенно странам Восточной Европы, которым больше угрожает Россия.

Предлагаемый Испанией инструмент будет финансироваться взносами от стран-членов, общими заимствованиями Евросоюза и средствами Европейского стабилизационного механизма.

Испания считает, что часть из 200 миллиардов евро замороженных в Европе российских активов тоже может быть использована для финансирования военных проектов в пользу Украины.

Некоторые страны, включая Германию и Бельгию, все еще сопротивляются использованию этих российских активов, опасаясь последствий для финансовой стабильности региона и роли евро.

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил журналистам после встречи, что комиссия "готова изучать новые пути и варианты", а фокус Испании на поддержке востока ЕС "хорошо вписывается в дискуссию".

Председательствующий на заседании министр финансов Польши Анджей Доманский добавил, что подавляющее большинство министров соглашается с необходимостью дополнительных инструментов финансирования обороны. И он назвал "обнадеживающей" солидарность, высказанную некоторыми южными членами ЕС.

В марте стало известно, что Испания стала одной из стран, не поддержавших предложение Еврокомиссии увеличить оборонные расходы за счет кредитов.

4 марта 2025 года президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила план перевооружения Европы, предусматривающий привлечение до 800 млрд евро оборонных инвестиций странами-членами блока.

По данным Bloomberg Intelligence, перевооружение Европы может занять более 10 лет, а 15 крупнейшим европейским членам НАТО придется увеличить инвестиции в оборонный сектор на сумму $340 млрд – до $720 млрд в год.