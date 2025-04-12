Іспанія запропонувала використати російські активи для переозброєння Європи

На міністерській зустрічі в Варшаві в суботу обговорили, де знайти гроші для посилення оборони Євросоюзу

Карлос Куерпо (Фото: EPA / Juan Carlos Hidalgo)

Іспанія пропонує створити новий оборонний фонд, який надаватиме безповоротні гранти для зміцнення обороноздатності Європи та підтримки України, пише Bloomberg.

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Міністр економіки Іспанії Карлос Куерпо закликав своїх колег з Євросоюзу створити такий тимчасовий інструмент для фінансування великомасштабних загальноєвропейських проєктів.

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"Настав час для європейської солідарності, щоб підтримати Україну і східні прикордонні країни. Ми повинні разом інвестувати в оборону, яка є справді європейським суспільним благом, що приносить користь нашим громадянам і зміцнює нашу економічну безпеку", – сказав він у кулуарах міністерської зустрічі в Варшаві.

На відміну від попередніх пропозицій, які базувалися лише на пільгових кредитах, Іспанія хоче надавати також гранти ЄС країнам, особливо країнам Східної Європи, яким більше загрожує Росія.

Запропонований Іспанією інструмент фінансуватиметься внесками від країн-членів, спільними запозиченнями Євросоюзу та коштами Європейського стабілізаційного механізму.

Іспанія вважає, що частину з 200 мільярдів євро російських активів, які заморожені в Європі, також може бути використано для фінансування військових проєктів на користь України.

Деякі країни, включно з Німеччиною та Бельгією, все ще опираються використанню цих російських активів, побоюючись наслідків для фінансової стабільності регіону та ролі євро.

Єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс заявив журналістам після зустрічі, що комісія "готова вивчати нові шляхи та варіанти", а фокус Іспанії на підтримці сходу ЄС "добре вписується в дискусію".

Міністр фінансів Польщі Анджей Доманський, який головував на засіданні, додав, що переважна більшість міністрів погоджується з необхідністю додаткових інструментів фінансування оборони. І він назвав "обнадійливою" солідарність, висловлену деякими південними членами ЄС.

У березні стало відомо, що Іспанія стала однією з країн, що не підтримали пропозицію Єврокомісії збільшити оборонні витрати коштом кредитів.

4 березня 2025 року президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила план переозброєння Європи, який передбачає залучення до 800 млрд євро оборонних інвестицій країнами-членами блоку.

За даними Bloomberg Intelligence, переозброєння Європи може тривати понад 10 років, а 15 найбільшим європейським членам НАТО доведеться збільшити інвестиції в оборонний сектор на суму $340 млрд – до $720 млрд на рік.