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Азиатские акции и золото дешевеют, нефть растет

Азиатские акции и золото дешевеют, нефть растет
02.04.2020, 08:13

Рынки отреагировали на заявление Трампа о том, что в ближайшие дни смертность от коронавируса в США может составить от 100 000 до 240 000 человек

Сегодня,  2 апреля азиатские акции упали после заявления президента США Дональда Трампа о том, что для Америки наступают "ужасные дни" и неутешительных прогнозов о числе погибших от коронавируса. Об этом пишет Reuters.

Индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии упал на 1,2%. Японский Nikkei после существенного падения в среду потерял еще 1,5%.

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Рынки в Гонконге, Сиднее, Шанхае и Сеуле упали, хотя фьючерсы на S&P 500 подскочили после падения на 4% на Уолл-стрит.

Австралийский базовый индекс ASX 200 упал на 2,6%, что обусловлено падением банковских акций после того, как центробанк Новой Зеландии приостановил банковские дивиденды, что ударило по банкам Австралии, которые владеют большинством крупных кредиторов Новой Зеландии.

Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США упала до 0,5680%, самого низкого уровня с 10 марта. Три основных индекса Уолл-стрит упали более чем на 4% за ночь.

На валютных рынках доллар удержал свои позиции и стоил 1,0950 евро и 107,31 японской иены. Он также удерживал прибыль по отношению к австралийскому и новозеландскому долларам и вырос по отношению к валютам развивающихся рынков.

Спотовое золото упало на 0,5% до $1584,33 за унцию.

Нефтяные фьючерсы отскочили после ночных падений. Однако прогноз спроса остается слабым, а резервуары хранилищ быстро наполняются избыточной нефтью. На открытии Brent подорожала на $1 до $25,78 за баррель, а WTI выросла на 3% до $20,96 за баррель. На 8:13 по Киеву Brent торгуется по $26,38, WTI - $21,39 за баррель.

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Анна Андреева
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