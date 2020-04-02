Азиатские акции и золото дешевеют, нефть растет

Сегодня, 2 апреля азиатские акции упали после заявления президента США Дональда Трампа о том, что для Америки наступают "ужасные дни" и неутешительных прогнозов о числе погибших от коронавируса. Об этом пишет Reuters.

Индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии упал на 1,2%. Японский Nikkei после существенного падения в среду потерял еще 1,5%.

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Рынки в Гонконге, Сиднее, Шанхае и Сеуле упали, хотя фьючерсы на S&P 500 подскочили после падения на 4% на Уолл-стрит.

Австралийский базовый индекс ASX 200 упал на 2,6%, что обусловлено падением банковских акций после того, как центробанк Новой Зеландии приостановил банковские дивиденды, что ударило по банкам Австралии, которые владеют большинством крупных кредиторов Новой Зеландии.

Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США упала до 0,5680%, самого низкого уровня с 10 марта. Три основных индекса Уолл-стрит упали более чем на 4% за ночь.

На валютных рынках доллар удержал свои позиции и стоил 1,0950 евро и 107,31 японской иены. Он также удерживал прибыль по отношению к австралийскому и новозеландскому долларам и вырос по отношению к валютам развивающихся рынков.

Спотовое золото упало на 0,5% до $1584,33 за унцию.

Нефтяные фьючерсы отскочили после ночных падений. Однако прогноз спроса остается слабым, а резервуары хранилищ быстро наполняются избыточной нефтью. На открытии Brent подорожала на $1 до $25,78 за баррель, а WTI выросла на 3% до $20,96 за баррель. На 8:13 по Киеву Brent торгуется по $26,38, WTI - $21,39 за баррель.

Вчера азиатские рынки открылись ростом акций и доллара, при этом нефть торговалась разнонаправленно.

Падение цен на нефть остановилось 31 марта после того, как президенты США и России договорились о переговорах по стабилизации энергетических рынков.

1 марта истек срок действия сделки ОПЕК+, что привело к снятию ограничений на добычу ОПЕК, России и других производителей.. Саудовская Аравия объявила об увеличении предложение нефти до более чем 12 млн баррелей в сутки.

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