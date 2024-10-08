Банки Нидерландов разморозили российские активы на 560 млн евро – De Telegraaf
Финансовые учреждения Нидерландов разблокировали около 560 млн евро, ранее принадлежавших российским компаниям. Об этом сообщает местное издание Telegraaf со ссылкой на документы, предоставленные парламенту министром иностранных дел Каспаром Вельдкамом.
По состоянию на январь этого года общая сумма замороженных активов в стране составила 660 млн евро, однако к июлю было заблокировано лишь 97,2 млн. Размораживание средств стало возможным ввиду предоставления исключений для завершения некоторых платежей и юридического отстранения санкционированных собственников от активов, отмечает издание.
Большая часть разблокированных средств – 430 млн евро – принадлежала двум российским компаниям. Одна из них, владевшая активами на 230 млн евро, смогла избежать замораживания благодаря изменению структуры собственности, что формально отстранило ее от санкционированного российского собственника.
По данным RTL, обе компании имеют одного владельца из России, однако активы были разморожены после создания специальных правовых механизмов, гарантирующих, что этот владелец больше не имеет влияния на компании, а средства не могут вернуться к нему через опосредованные пути.
Министерство экономики Нидерландов проверяет, соответствуют ли созданные механизмы правилам ЕС по отстранению собственника от активов.
В Нидерландах долгое время действовала главная структура компании "Яндекс", которая с 2022 года проходила через процесс реструктуризации и распределения активов. Кроме того, в стране функционировала "дочка" Альфа-Банка, Amsterdam Trade Bank, но в 2022 году Окружной суд Амстердама объявил компанию банкротом.
- Больше всего российских активов – 191 млрд евро – находится в депозитарии Euroclear. Его регулирующим органом является Минфин Бельгии. В мае Euroclear опубликовал отчет. Согласно ему, операционные доходы Euroclear от инвестирования замороженных российских активов за первый квартал 2024 года составили 1,57 млрд евро. На начало 2024 года чистая прибыль Euroclear от активов Центробанка РФ достигала 557 млн евро.