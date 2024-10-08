Банки Нідерландів розморозили російські активи на 560 млн євро — De Telegraaf
Фінансові установи Нідерландів розблокували близько 560 млн євро, які раніше належали російським компаніям. Про це повідомляє місцеве видання Telegraaf із посиланням на документи, надані парламенту міністром закордонних справ Каспаром Вельдкамом.
Станом на січень цього року загальна сума заморожених активів у країні становила 660 млн євро, однак до липня було заблоковано лише 97,2 млн. Розмороження коштів стало можливим через надання винятків для завершення деяких платежів та юридичне відсторонення санкціонованих власників від активів, зазначає видання.
Більша частина розблокованих коштів — 430 млн євро — належала двом російським компаніям. Одна з них, яка володіла активами на 230 млн євро, змогла уникнути заморожування завдяки зміні структури власності, що формально відсторонило її від санкціонованого російського власника.
За даними RTL, обидві компанії мають одного власника з Росії, проте активи були розморожені після створення спеціальних правових механізмів, які гарантують, що цей власник більше не має впливу на компанії, а кошти не можуть повернутися до нього через опосередковані шляхи.
Наразі Міністерство економіки Нідерландів перевіряє, чи відповідають створені механізми правилам ЄС щодо відсторонення власника від активів.
У Нідерландах тривалий час діяла головна структура компанії "Яндекс", яка з 2022 року проходила через процес реструктуризації та розподілу активів. Крім того, у країні функціонувала "дочка" Альфа-Банку, Amsterdam Trade Bank, але у 2022 році Окружний суд Амстердама оголосив компанію банкрутом.
- Найбільше російських активів – 191 млрд євро — знаходиться у депозитарії Euroclear. Його регулювальним органом є Мінфін Бельгії. У травні Euroclear опублікував звіт. Згідно з ним, операційні доходи Euroclear від інвестування заморожених російських активів за перший квартал 2024 року склали 1,57 млрд євро. На початок 2024 року чистий прибуток Euroclear від активів Центробанку РФ досягав 557 млн євро.