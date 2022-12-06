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Банки обязали обеспечить бесперебойную работу 35% отделений в случае блекаута

Цей матеріал також доступний українською
06.12.2022, 14:20
Банки обязали обеспечить бесперебойную работу 35% отделений в случае блекаута - Фото
Нацбанк Украины (Фото: depositphotos.com)

Национальный банк Украины ужесточил требования к банкам относительно работы в условиях длительного отсутствия электроснабжения, сообщает пресс-служба НБУ.

Банки должны определить в каждом регионе перечень дежурных отделений – не менее 35%, которые будут предоставлять услуги клиентам в случае длительного отсутствия энергоснабжения.

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Дежурные отделения должны быть обеспечены всем необходимым оборудованием и каналами связи для непрерывной работы при отсутствии электричества, а также дополнительным персоналом, кассовой техникой, банкоматами, наличными.

Кроме того, НБУ обратился к банкам с инициативой по внедрению "банкоматного национального роуминга", предусматривающего установление единых расширенных лимитов и отмену дополнительных комиссий на снятие наличных держателями карточек других банков в банкоматах.

"Это расширит возможности оперативного и удобного доступа граждан к своим средствам. Крупнейшие банки уже присоединились к этой инициативе", — говорится в сообщении.

Наталія Софієнко
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НБУ украинские банки работа банков
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