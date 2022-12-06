Банки обязали обеспечить бесперебойную работу 35% отделений в случае блекаута

Национальный банк Украины ужесточил требования к банкам относительно работы в условиях длительного отсутствия электроснабжения, сообщает пресс-служба НБУ.

Банки должны определить в каждом регионе перечень дежурных отделений – не менее 35%, которые будут предоставлять услуги клиентам в случае длительного отсутствия энергоснабжения.

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Дежурные отделения должны быть обеспечены всем необходимым оборудованием и каналами связи для непрерывной работы при отсутствии электричества, а также дополнительным персоналом, кассовой техникой, банкоматами, наличными.

Кроме того, НБУ обратился к банкам с инициативой по внедрению "банкоматного национального роуминга", предусматривающего установление единых расширенных лимитов и отмену дополнительных комиссий на снятие наличных держателями карточек других банков в банкоматах.

"Это расширит возможности оперативного и удобного доступа граждан к своим средствам. Крупнейшие банки уже присоединились к этой инициативе", — говорится в сообщении.

Банковская система сохраняет стабильность, несмотря на продолжение энергетического террора и массовые ракетные удары по гражданской критической инфраструктуре Украины, отмечают в НБУ.

Украина готовится к атакам врага на банковскую систему. Этот вопрос рассматривался на недавнем заседании Ставки Главнокомандующего.

Наталія Софієнко

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