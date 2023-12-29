БЭБ устроило обыски у "короля обнала" – фото
Бюро экономической безопасности сообщило о массовых обысках в 35 компаниях, которые могут быть причастны к отмыванию денег на сумму не менее 767 млн грн. Об этом говорится на сайте Бюро.
БЭБ не указывает названий компаний, а их бенефициара называет "известным конвертатором" и "королем обнала". Известно, что он находится за границей.
По подсчетам аналитиков Бюро, объем финансовых операций с НДС этой группы компаний за 2020-2023 годы составил 21 млрд грн, поэтому сумма ущерба бюджету пока предварительная. Свои услуги они, по данным БЭБ, оказывали преимущественно крупным розничным сетям.
По результатам обысков детективы БЭБ изъяли компьютерную технику, а также вещи и документы, которые могут иметь доказательное значение в уголовном производстве.
Директорам двух фирм сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений по ч. 3 ст. 212 (уклонение от налогов), ч. 3 ст. 209 (отмывание денег), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.
- В августе 2023 года НБУ закрыл банк "Конкорд" за систематические нарушения законодательства о противодействии отмыванию денег.