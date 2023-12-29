БЭБ устроило обыски у "короля обнала" – фото

Бюро экономической безопасности проверяет 35 компаний на причастность к отмыванию денег. Сумма составляет не менее 767 млн грн

Фото: Бюро экономической безопасности

Бюро экономической безопасности сообщило о массовых обысках в 35 компаниях, которые могут быть причастны к отмыванию денег на сумму не менее 767 млн грн. Об этом говорится на сайте Бюро.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

БЭБ не указывает названий компаний, а их бенефициара называет "известным конвертатором" и "королем обнала". Известно, что он находится за границей.

По подсчетам аналитиков Бюро, объем финансовых операций с НДС этой группы компаний за 2020-2023 годы составил 21 млрд грн, поэтому сумма ущерба бюджету пока предварительная. Свои услуги они, по данным БЭБ, оказывали преимущественно крупным розничным сетям.

Фото: Бюро экономической безопасности

Фото: Бюро экономической безопасности

По результатам обысков детективы БЭБ изъяли компьютерную технику, а также вещи и документы, которые могут иметь доказательное значение в уголовном производстве.

Директорам двух фирм сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений по ч. 3 ст. 212 (уклонение от налогов), ч. 3 ст. 209 (отмывание денег), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

Фото: Бюро экономической безопасности